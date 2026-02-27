В МЧС предупредили о ракетной опасности в Самаре

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома.

МЧС предупредило о ракетной опасности в Самаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На территории Самары объявили ракетную опасность. Об этом предупредило МЧС России.

«Внимание! В Самарской области ракетная опасность!» — говорится в официальном сообщении ведомства.

В связи с угрозой жителей региона попросили по возможности оставаться дома, укрыться в помещении со сплошными стенами, а также не подходить к окнам. А если кто-то находится на улице, то следует немедленно найти безопасное место.

Эту информацию в своем Telegram-канале продублировал глава региона Вячеслав Федорищев. Он также уточнил, что воздушное пространство временно закрыто — объявлен план «Ковер».

До этого режим ракетной опасности был объявлен в Татарстане. На фоне этой информации учащихся школ отвели в специальные помещения — укрытия. Кроме того, в городе Альметьевск временно приостановили движение транспорта. Еще о ракетной опасности предупредили жителей Удмуртии.

Ранее сообщалось, что боевики киевского режима нанесли удар по двум промышленным объектам Самарской области. Это произошло в ночь на 21 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

