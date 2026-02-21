ВСУ нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 14 0

Минувшей ночью в регионе действовала угроза атаки украинских БПЛА.

ВСУ нанесли удар по промышленным объектам в Самаре

Фото: Колядин Павел/ТАСС

В ночь на 21 февраля боевики киевского режима нанесли удар по промышленным площадкам в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В своем канале в мессенджере MAX он написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два объекта, которые расположены на территории области.

«Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», — уточнил губернатор, попросив людей сохранять спокойствие и бдительность.

Больше никаких подробностей о ситуации нет.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только дроны, но и наносит ракетные удары по городам, которые граничат с Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки БПЛА в Краснодаре пострадал один человек. По имеющейся информации, обломки украинского беспилотника упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом с местом ЧП есть многоквартирные дома. Окна в нескольких квартирах выбило. Кроме того, пострадали автомобили.

