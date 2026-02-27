Тень Эпштейна: в личной переписке всплыли детали гибели модели Коршуновой

Эпштейн обсуждал загадочную смерть модели Русланы Коршуновой

Финансист Джеффри Эпштейн вел обсуждение обстоятельств странной кончины 20-летней российской модели Русланы Коршуновой в рамках частной переписки. Об этом сообщает РИА Новости.

В документах, которые изучили журналисты, имя девушки, погибшей в Нью-Йорке при невыясненных до конца обстоятельствах, упоминалось неоднократно. Первые записи датированы декабрем 2009 года. В это время Рамси Элкхоли, являвшийся приятелем бизнесмена, предлагал Эпштейну организовать встречу с несколькими девушками из модельного бизнеса.

Среди них была манекенщица по имени Регина. В письмах подчеркивалось, что Регина состояла в отношениях с молодым человеком, который ранее был бойфрендом Коршуновой. Элкхоли отмечал, что познакомился с ним как раз после трагедии с Русланой, когда тот участвовал в полицейских действиях и поддерживал мать погибшей.

Позднее, в январе 2011 года, соучастник Эпштейна начал отзываться о данном мужчине резко негативно. Он сообщил финансисту, что тот прилюдно избил Регину, похитил ее мобильный телефон и угрожал сообщить правоохранительным органам о якобы имеющейся у нее наркозависимости.

«Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану (Коршунову. — Прим. ред.)», — поинтересовался Эпштейн.

Получив подтверждение, Элкхоли вскоре прекратил сотрудничество с Региной, опасаясь, что ее ждет такая же печальная судьба, как и Коршунову. Сам Эпштейн в 2010 году заявлял в письмах неизвестному адресату, что вина за случившееся с российской топ-моделью лежит преимущественно на ее кавалерах.

Трагический инцидент произошел 28 июня 2008 года, когда тело Русланы Коршуновой обнаружили под окнами ее апартаментов на Манхэттене. До своего 21-летия девушка не дожила всего четыре дня. Официальное следствие сочло произошедшее самоубийством, так как следов борьбы или присутствия посторонних в квартире найдено не было.

Также экспертиза подтвердила отсутствие в организме модели следов спиртного или запрещенных веществ. Несмотря на выводы полиции, близкие и друзья Русланы продолжают сомневаться в версии о добровольном уходе из жизни, указывая на отсутствие предсмертной записки и странности в поведении ее окружения.

