Тень Эпштейна: в личной переписке всплыли детали гибели модели Коршуновой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Обнародованные документы проливают свет на связи скандального финансиста с погибшей манекенщицей.

Как умерла российская модель Руслана Коршунова

Фото: © Getty Images/Carlo Buscemi/WireImage

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эпштейн обсуждал загадочную смерть модели Русланы Коршуновой

Финансист Джеффри Эпштейн вел обсуждение обстоятельств странной кончины 20-летней российской модели Русланы Коршуновой в рамках частной переписки. Об этом сообщает РИА Новости.

В документах, которые изучили журналисты, имя девушки, погибшей в Нью-Йорке при невыясненных до конца обстоятельствах, упоминалось неоднократно. Первые записи датированы декабрем 2009 года. В это время Рамси Элкхоли, являвшийся приятелем бизнесмена, предлагал Эпштейну организовать встречу с несколькими девушками из модельного бизнеса.

Среди них была манекенщица по имени Регина. В письмах подчеркивалось, что Регина состояла в отношениях с молодым человеком, который ранее был бойфрендом Коршуновой. Элкхоли отмечал, что познакомился с ним как раз после трагедии с Русланой, когда тот участвовал в полицейских действиях и поддерживал мать погибшей.

Позднее, в январе 2011 года, соучастник Эпштейна начал отзываться о данном мужчине резко негативно. Он сообщил финансисту, что тот прилюдно избил Регину, похитил ее мобильный телефон и угрожал сообщить правоохранительным органам о якобы имеющейся у нее наркозависимости.

«Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану (Коршунову. — Прим. ред.)», — поинтересовался Эпштейн.

Получив подтверждение, Элкхоли вскоре прекратил сотрудничество с Региной, опасаясь, что ее ждет такая же печальная судьба, как и Коршунову. Сам Эпштейн в 2010 году заявлял в письмах неизвестному адресату, что вина за случившееся с российской топ-моделью лежит преимущественно на ее кавалерах.

Трагический инцидент произошел 28 июня 2008 года, когда тело Русланы Коршуновой обнаружили под окнами ее апартаментов на Манхэттене. До своего 21-летия девушка не дожила всего четыре дня. Официальное следствие сочло произошедшее самоубийством, так как следов борьбы или присутствия посторонних в квартире найдено не было.

Также экспертиза подтвердила отсутствие в организме модели следов спиртного или запрещенных веществ. Несмотря на выводы полиции, близкие и друзья Русланы продолжают сомневаться в версии о добровольном уходе из жизни, указывая на отсутствие предсмертной записки и странности в поведении ее окружения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

22:40
Число пострадавших в результате взрыва в доме на юге Москвы возросло до двух
22:38
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стал газовый баллон для натяжных потолков
22:35
Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
22:30
Держала свои внутренности: мужчины изнасиловали и почти обезглавили девушку
22:28
Тень Эпштейна: в личной переписке всплыли детали гибели модели Коршуновой
22:16
Один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажке на юге Москвы

Сейчас читают

В Москве прогремел взрыв в жилом доме — он не газифицирован
Мать оставила восьмилетнего сына в горах ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео