Важно время: какие аргументы убедят работодателя повысить зарплату

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 50 0

Необходимо не только правильно обосновать свою просьбу, но и учесть ее своевременность.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Комарова: требуя повышения зарплаты, нужно учесть интересы работодателя

Сотруднику во время переговоров о повышении заработной платы необходимо учитывать потребности работодателя. Об этом 5-tv.ru рассказала Светлана Комарова — психолог, консультант топ-менеджеров компаний списка Forbes 200.

«Мы выигрываем переговоры тогда, когда мы понимаем какие-то условия и потребности собеседника (начальника. — Прим. ред.)», — отметила эксперт.

Она уточнила, что личные проблемы сотрудника — это не то, что поможет склонить руководство к положительному решению. Ведь для него, например, ипотека или беременная жена — это не аргумент для того, чтобы платить больше.

«Ключевой ваш заход и подготовка к этим переговорам — какие интересы второй стороны я могу поддержать, я могу сработать в направлении этих интересов и как я свяжу это со своими деньгами. То есть хороший такой вот заход для переговоров о зарплате: „Давайте обсудим, при каких условиях может быть повышена моя зарплата“. И тогда вам, в принципе, развернут картину мира, и вам скажут, действительно ли это возможно либо нет», — пояснила Комарова.

Она уточнила, что не всегда у компании есть возможность платить больше. Часто бывает такое, что руководителям на местах, напротив, ставят задачу сократить расходы. Поэтому важно понять, есть ли эта возможность, и «вынуть из вашего собеседника» при каких условиях повышение действительно состоится. Например, при выполнении какого-то проекта или согласии на дополнительный функционал.

Сотруднику же необходимо понять, подходят эти условия для него или нет. Также Комарова посоветовала «зафиксировать точку» следующих переговоров о зарплате в случае, если начальнику необходимо обсудить этот вопрос с руководством или если он пообещал повысить зарплату чуть позже.

Еще стоит учесть месяц, в который вы простите повышение.

«Решение о повышении зарплаты никогда практически не принимается непосредственным руководителем, потому что существует фонд оплаты труда. Этот фонд оплаты труда закреплен на год, поэтому договариваться о повышении зарплаты логичнее в начале, там просто есть запас какой-то, чем договариваться о повышении зарплаты в октябре–ноябре, когда уже все эти фонды выбраны и сделать с этим ничего нельзя», — предупредила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как составить резюме и сопроводительное письмо. Нужно обратить особое внимание на фото, а также структуру и стиль языка, которым написаны эти документы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
«Терять было нечего»: Филипп Киркоров о волнении на первом публичном выступлении
7:40
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
7:33
Такого еще не было: синоптик дал неутешительный прогноз — когда в Москве сойдет снег
7:15
«Я первый рэпер в этой стране!» — Киркоров о новом альбоме и экспериментах
6:58
Важно время: какие аргументы убедят работодателя повысить зарплату
6:40
«Сумасшедшие люди»: Кологривый о работе в кино и «киношниках»

Сейчас читают

Шпаргалки летели — ребенок был в квартире: что говорят очевидцы о взрыве в доме на юге Москвы
Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео