Важно время: какие аргументы убедят работодателя повысить зарплату

Психолог Комарова: требуя повышения зарплаты, нужно учесть интересы работодателя

Сотруднику во время переговоров о повышении заработной платы необходимо учитывать потребности работодателя. Об этом 5-tv.ru рассказала Светлана Комарова — психолог, консультант топ-менеджеров компаний списка Forbes 200.

«Мы выигрываем переговоры тогда, когда мы понимаем какие-то условия и потребности собеседника (начальника. — Прим. ред.)», — отметила эксперт.

Она уточнила, что личные проблемы сотрудника — это не то, что поможет склонить руководство к положительному решению. Ведь для него, например, ипотека или беременная жена — это не аргумент для того, чтобы платить больше.

«Ключевой ваш заход и подготовка к этим переговорам — какие интересы второй стороны я могу поддержать, я могу сработать в направлении этих интересов и как я свяжу это со своими деньгами. То есть хороший такой вот заход для переговоров о зарплате: „Давайте обсудим, при каких условиях может быть повышена моя зарплата“. И тогда вам, в принципе, развернут картину мира, и вам скажут, действительно ли это возможно либо нет», — пояснила Комарова.

Она уточнила, что не всегда у компании есть возможность платить больше. Часто бывает такое, что руководителям на местах, напротив, ставят задачу сократить расходы. Поэтому важно понять, есть ли эта возможность, и «вынуть из вашего собеседника» при каких условиях повышение действительно состоится. Например, при выполнении какого-то проекта или согласии на дополнительный функционал.

Сотруднику же необходимо понять, подходят эти условия для него или нет. Также Комарова посоветовала «зафиксировать точку» следующих переговоров о зарплате в случае, если начальнику необходимо обсудить этот вопрос с руководством или если он пообещал повысить зарплату чуть позже.

Еще стоит учесть месяц, в который вы простите повышение.

«Решение о повышении зарплаты никогда практически не принимается непосредственным руководителем, потому что существует фонд оплаты труда. Этот фонд оплаты труда закреплен на год, поэтому договариваться о повышении зарплаты логичнее в начале, там просто есть запас какой-то, чем договариваться о повышении зарплаты в октябре–ноябре, когда уже все эти фонды выбраны и сделать с этим ничего нельзя», — предупредила эксперт.

