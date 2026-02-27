Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали за взятку в 30 миллионов

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Резонансное дело сейчас рассматривают в Москве, куда из Петербурга доставили топ-менеджера «Газпром нефти» Антона Джалябова. По версии следствия, он получил от подрядчиков взятку почти в 30 миллионов рублей. В обмен на это подписывал фиктивные документы по крупным строительным контрактам о якобы выполненных работах. На полученные деньги, как сообщается, купил квартиру в Сочи и катер. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области задержан глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин. Информацию об этом подтвердил источник телеканала.

По предварительным данным, задержание связано с последствиями масштабной коммунальной аварии, произошедшей в городе в конце января. В результате инцидента почти 200 домов, а также два образовательных учреждения на длительный срок остались без отопления и водоснабжения.

Уточняется, что режим ЧС локального характера из-за отсутствия газа и света был введен в регионе еще 31 января.

