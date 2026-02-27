Истощенного ребенка нашли одного в квартире в Красноярске

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 62 0

В помещении была полная антисанитария.

Фото, видео: Telegram/МВД МЕДИА/mediamvd; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Красноярске полицейские нашли истощенного ребенка трех лет в квартире. Об этом сообщает МВД России в своем Telegram-канале.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, мать оставила трехлетнего мальчика одного в полной антисанитарии на длительное время. Правоохранители обратили внимание на него во время планового обхода территории по улице Щорса, когда ребенок стоял у окна на первом этаже.

На стук в дверь квартиры никто не отвечал, поэтому пришлось просить о помощи соседку, у которой были ключи. Внутри квартиры был бардак, а ребенок выглядел истощенным.

По предварительным данным, квартиру арендовала 21-летняя женщина, которая приехавшая с маленьким ребенком из Иркутской области. До этого случая никаких сообщений о семье в МВД не поступало.

Мальчика уже передали сотрудникам соцслужб, ему оказывается вся необходимая помощь. Мать ребенка была найдена. По данному факту будет проведена проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что поймавшие упавшего с десятого этажа ребенка петербуржцы получат госнаграды. Мальчика уже перевели из реанимации в общее отделение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

21:15
Оззи Осборна наградят посмертно на премии The BRIT Awards 2026
21:00
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026
20:52
Это по-королевски: Киркоров выдумал творческий кризис, чтобы его коллеги прославились
20:49
Полная антисанитария: задержана мать, оставившая трехлетнего ребенка одного в квартире в Красноярске
20:45
Тюремный быт: сообщница Эпштейна вызывает отвращение у других заключенных
20:30
Скандал в Хельсинки: в МИД вызвали посла Финляндии после инцидента с флагом РФ

Сейчас читают

Мать оставила восьмилетнего сына в лесу ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео