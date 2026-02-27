Поймавшие упавшего с десятого этажа ребенка петербуржцы получат госнаграды

Мальчика уже перевели из реанимации в общее отделение.

Фото, видео: ПРЕСС-СЛУЖБА СМОЛЬНОГО; 5-tv.ru

Жители Петербурга, которые спасли полуторагодовалого ребенка, получат государственные награды. Прохожие, среди которых случайно оказались медсестры, не растерялись, увидев мальчика на карнизе десятого этажа. Растянули у земли верхнюю одежду и поймали ребенка, тем самым предотвратили трагедию.

По последним данным, мальчик в состоянии средней тяжести. Его перевели из реанимации в общее отделение.

Как ранее писал 5-tv.ru, все произошло на Богатырском переулке.

По словам матери ребенка, все случилось очень быстро: женщина отлучилась из комнаты, где находился малыш, всего на пару минут. Когда она вернулась, то уже никого там не обнаружила. Затем родительница увидела открытое окно, а под ним — толпу людей. После этого она сразу выбежала на улицу.

Старший брат выпавшего мальчика рассказал, что услышал крики с улицы, после чего увидел его на подоконнике в соседней комнате у не оборудованной защитным замком створки. Добежать до брата он не успел: ребенок выпал.

