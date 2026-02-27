Зафиксировали DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

На информационные ресурсы Роскомнадзор (РКН) и Минобороны РФ были совершены DDoS-атаки. Об этом «Известиям» сообщили в РНК.

«27 февраля 2026 года в 09:11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, Министерства обороны РФ и инфраструктуру ФГУП „ГРЧЦ“ (Главный радиочастотный центр. — Прим. ред.)», — уточнили в ведомстве.

DDoS-атаки — это кибератаки, направленные на выведение из строя серверов, сетевых устройств или компьютерных систем за счет создания избыточной нагрузки на ресурс, из-за чего он становится недоступным для пользователей.

Серверы и ботнеты, с которых и происходили кибератаки расположены в России, США, Китае Великобритании и Нидерландах.

В ведомстве отметили, что вредоносный трафик был определен и направлен на сервера очистки. Доступность ресурсов уже была восстановлена. Хотя атаки продолжаются.

Ведется работа по локализации источников атаки и мест расположения ботнетов, отметили в РНК.

