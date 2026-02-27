Полная антисанитария: задержана мать, оставившая трехлетнего ребенка одного в квартире в Красноярске

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Задержана мать, оставившая трехлетнего ребенка одного в квартире в Красноярске

В Красноярске была задержана женщина, бросившая своего трехлетнего ребенка одного в квартире. Об этом сообщают в СК РФ по региону.

Отмечается, что матери малыша 21 год, она намеренно не давала ему ни воды, ни еды и часто надолго оставляла одного в квартире в антисанитарных условиях.

Когда ребенка нашли, он был истощен. Сейчас малыш госпитализирован, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Женщина же задержана. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители обратили внимание на мальчика во время планового обхода территории — ребенок стоял у окна на первом этаже.

На стук в дверь квартиры никто не отвечал, поэтому пришлось просить о помощи соседку, у которой были ключи. Внутри квартиры был бардак, а ребенок выглядел истощенным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

21:15
Оззи Осборна наградят посмертно на премии The BRIT Awards 2026
21:00
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026
20:52
Это по-королевски: Киркоров выдумал творческий кризис, чтобы его коллеги прославились
20:49
Полная антисанитария: задержана мать, оставившая трехлетнего ребенка одного в квартире в Красноярске
20:45
Тюремный быт: сообщница Эпштейна вызывает отвращение у других заключенных
20:30
Скандал в Хельсинки: в МИД вызвали посла Финляндии после инцидента с флагом РФ

Сейчас читают

Мать оставила восьмилетнего сына в лесу ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео