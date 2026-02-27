Полная антисанитария: задержана мать, оставившая трехлетнего ребенка одного в квартире в Красноярске

Задержана мать, оставившая трехлетнего ребенка одного в квартире в Красноярске

В Красноярске была задержана женщина, бросившая своего трехлетнего ребенка одного в квартире. Об этом сообщают в СК РФ по региону.

Отмечается, что матери малыша 21 год, она намеренно не давала ему ни воды, ни еды и часто надолго оставляла одного в квартире в антисанитарных условиях.

Когда ребенка нашли, он был истощен. Сейчас малыш госпитализирован, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Женщина же задержана. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители обратили внимание на мальчика во время планового обхода территории — ребенок стоял у окна на первом этаже.

На стук в дверь квартиры никто не отвечал, поэтому пришлось просить о помощи соседку, у которой были ключи. Внутри квартиры был бардак, а ребенок выглядел истощенным.

