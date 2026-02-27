В Москве прогремел взрыв в жилом доме — он не газифицирован

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 1 170 0

У одной из квартир выбиты стекла.

В Москве прогремел взрыв в жилом доме — подробности, адрес

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве прогремел взрыв в жилом доме, он не газифицирован

На юге Москвы по адресу улица Кадырова, дом 8 прогремел взрыв. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

У одной из квартир дома, предположительно на 15-м этаже, выбиты стекла, разворочен балкон. На месте работают оперативные службы.

Как рассказали 5-tv.ru в «Мосгаз», дом не был газифицирован.

Ранее же столицу потрясла история с подрывом служебного автомобиля ДПС, в результате которого погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Детали того ночного нападения еще изучают, но не исключено, что в деле появится украинский след. Как это было с истории с похожим нападением в декабре прошлого года на юге Москвы, на Елецкой улице. Тогда в сторону автомобиля ДПС бросили взрывное устройство. Погибли двое сотрудников полиции и сам нападавший. Позднее в ходе расследования правоохранительные органы заявили о координации преступления с территории Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

22:40
Число пострадавших в результате взрыва в доме на юге Москвы возросло до двух
22:38
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стал газовый баллон для натяжных потолков
22:35
Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
22:30
Держала свои внутренности: мужчины изнасиловали и почти обезглавили девушку
22:28
Тень Эпштейна: в личной переписке всплыли детали гибели модели Коршуновой
22:16
Один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажке на юге Москвы

Сейчас читают

В Москве прогремел взрыв в жилом доме — он не газифицирован
Мать оставила восьмилетнего сына в горах ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео