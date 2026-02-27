В Москве прогремел взрыв в жилом доме, он не газифицирован

На юге Москвы по адресу улица Кадырова, дом 8 прогремел взрыв. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

У одной из квартир дома, предположительно на 15-м этаже, выбиты стекла, разворочен балкон. На месте работают оперативные службы.

Как рассказали 5-tv.ru в «Мосгаз», дом не был газифицирован.

Ранее же столицу потрясла история с подрывом служебного автомобиля ДПС, в результате которого погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Детали того ночного нападения еще изучают, но не исключено, что в деле появится украинский след. Как это было с истории с похожим нападением в декабре прошлого года на юге Москвы, на Елецкой улице. Тогда в сторону автомобиля ДПС бросили взрывное устройство. Погибли двое сотрудников полиции и сам нападавший. Позднее в ходе расследования правоохранительные органы заявили о координации преступления с территории Украины.

