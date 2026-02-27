Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы. Они появились в распоряжении 5-tv.ru.

Мощный взрыв прогремели в панельном многоквартирном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8. У одной из квартир на 15-м этаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена.

По данным источника, пока неизвестно, что именно взорвалось. В «Мосгазе» сообщили, что дом не был газифицирован.

По предварительным данным, пострадал один человек. На место происшествия прибыли четыре пожарные машины и две скорой помощи.

До этого Москву шокировал взрыв автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала. Все произошло после полуночи 24 февраля. На месте погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко — инспектор отдельного батальона ДПС Северо-Восточного округа столицы. 

Двое других сотрудников полиции получили повреждения разной степени тяжести. Один из пострадавших поступил в Боткинскую больницу с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией. По данным следствия, виновным оказался молодой человек 22 лет, он прибыл из Санкт-Петербурга. 

В Москве, 26 февраля, простились со старшим лейтенантом Денисом Братущенко. За годы работы в органах он запомнился сослуживцам как отзывчивый и неравнодушный человек. 

