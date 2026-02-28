В Приморье женщина закидала петардами пришедшего поужинать ее собаками тигра

В Приморье женщина закидала петардами пришедшего во двор тигра

Женщина закидала петардами тигра, который пришел к ней на участок, охотясь на ее собак. Историю рассказал юрист и правозащитник Максим Чихунов в своем Telegram-канале.

Как следует из сообщения, хищник повадился ходить на станцию Виневитино Надеждинского района. Ночью он перепрыгнул через забор, но вместо добычи наткнулся на Валентину, вооруженную петардами.

«Если бы я не вышла и не стала его отпугивать с коридора, он, наверное, стал бы ломиться… за малыми собачками», — возмутилась встревоженная жительница.

По словам отважной Валентины, зверь сильно хромал — так она поняла, что именно он уже заходил к ней — таскал собак. Тогда местных жителей убеждали, что тигра отловили, однако он вернулся.

До этого трагическая история произошла в Чугуевском округе Приморского края. Амурский тигр напал на 23-летнего моряка, приехавшего домой в перерыве между рейсами.

В роковой день молодой человек занимался хозяйственными делами — помогал на специальной площадке, предназначенной для подкормки лесных обитателей. После нападения, зверь удалился в тайгу. Его до сих пор ищут.

