Пьяной сибирячке ампутировали руку, примерзшую к двери балкона

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Элемент интерьера пришлось везти в больницу вместе с пациенткой.

Что будет если уснуть на холоде пьяным

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Сибирячку, уснувшую пьяной на балконе госпитализировали с обморожением

Жительницу Красноярского края госпитализировали с тяжелым обморожением после того, как она уснула на балконе в состоянии сильного опьянения. Об эпизоде сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы.

Пьяная женщина вышла проветриться на балкон, зашаталась и ухватилась за металлическую дверную ручку и уснула, не разжимая пальцев. Увы, последствия оказались фатальными — сжатый мертвой хваткой металл глубоко примерз к коже. Родственники предусмотрительно не стали пытаться отодрать кисть самостоятельно и вызвали медиков.

В больнице, куда пациентку пришлось везти вместе с элементом фурнитуры, врачи смогли отделить дверную ручку от ладони при помощи физраствора. Однако кисть была слишком сильно повреждена и ее пришлось удалить.

Врач-хирург ожогового центра Вячеслав Муравьев, комментируя этот пугающий случай, рекомендовал россиянам строго избегать употребления спиртного на холоде. А если вы примерзли к ледяному металлу, ни в коем случае не пытайтесь освободиться самостоятельно — это чревато тяжелыми травмами мягких тканей.

Ранее кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов развенчал множество мифов об алкоголе.

