«Человек с большим сердцем»: в Москве простились с Ириной Шевчук

В Москве простились с актрисой Ириной Шевчук

В Москве простились с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук. Кадры с церемонии предоставил корреспондент 5-tv.ru.

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 прошла церемония прощания и отпевание актрисы. Проститься со Шевчук пришли друзья, родные, близкие и коллеги.

Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.

Широкому зрителю Ирина Шевчук была известна по роли Риты Осяниной в советской экранизации повести писателя Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и картине «Белый Бим Черное ухо». Также она была вице-президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок».

По словам дочери артистки Александры Шевчук, ее знаменитая мама до последнего активно работала, строила грандиозные планы на будущее, в том числе и связанные с фестивалем.

«Все было хорошо, и она продолжала свою творческую деятельность, она выступала, фестиваль проводила. Так с виду ничего не скажешь. Она работала, и, собственно говоря, она еще в декабре говорила про то, что фестиваль проведем в апреле. Понятно, что на это вряд ли бы хватило сил, потому что я не знаю, какое чудо должно было произойти», — вспоминала наследница актрисы.

Александра отмечала, что ее мать была человеком с большой буквы и огромным сердцем, ведь она стремилась «объять необъятное и помочь всем, чем только может окружающим».

