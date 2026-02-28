Спикер Минобороны КНР ответил на обвинения США в ядерных испытаниях

Представитель Минобороны КНР заявил, что обвинения Вашингтона в проведении ядерных испытаний не имеют оснований. Об этом сообщает Bloomberg.

«Заявления США совершенно необоснованны и несостоятельны… Китай не участвует в гонке ядерных вооружений с какой-либо страной», — заявил представитель оборонного ведомства Китая на странице в WeChat.

По словам офицера, республика придерживается политики отказа от первого применения ЯО. Также КНР реализует защитную тактику и поддерживает свои ядерные силы на необходимом для обороны уровне.

Ответ КНР был адресован помощнику госсекретаря США Кристоферу Йио — ранее он сообщил, что американские специалисты зафиксировали сейсмическую активность магнитудой 2,75 и связал это с ядерными испытаниями в Китае.

