«Неугомонный человек»: Волочкова вернулась к тренировкам вопреки запретам медиков

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Знаменитая балерина пренебрегла рекомендациями хирургов ради сохранения профессиональной формы.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; Instagram*/volochkova_art; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Волочкова вернулась к тренировкам вопреки запретам медиков

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова возобновила интенсивные физические нагрузки в спортивном зале сразу после возвращения в Россию из немецкой клинике. Об этом балерина рассказала в Instagram*.

Бывшая солистка Большого театра перенесла хирургическое вмешательство на ноге в немецком медицинском центре St. Marien-Hospital. Специалисты из Германии настаивали на строгом соблюдении реабилитационного режима, который должен был продлиться не менее полутора месяцев. Однако артистка приняла решение сократить восстановительный период вдвое и приступила к упражнениям уже через три недели после операции.

«Вопреки запретам немецких профессоров… опять расстелила коврик и занималась. Если я неугомонный человек с детства, чувство дисциплины и профессионализма зашкаливает — что я могу поделать?» — обратилась к поклонникам артистка.

Звезда сцены не стала скрывать своего возвращения к активному образу жизни и продемонстрировала поклонникам видеозапись процесса тренировки. На опубликованных кадрах видно, как Анастасия выполняет комплексы упражнений для ног на специальном коврике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Гимнастки «Небесной грации» взяли золото на чемпионате России
10:08
Женщина погибла в ходе атаки ВСУ в Брянской области
10:02
В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
10:00
Телевизор как инструмент гипноза: раскрыты методы контроля сознания
9:51
«Неугомонный человек»: Волочкова вернулась к тренировкам вопреки запретам медиков
9:37
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео