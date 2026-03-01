В зоне СВО на российские танки начали устанавливать защиту от беспилотников

На российские танки Т-80БВ в зоне проведения специальной военной операции начали устанавливать новейшие защитные конструкции для противодействия вражеским беспилотникам и снарядам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Новинку, предназначенную для нейтрализации FPV-дронов и кумулятивных боеприпасов, создали специалисты ремонтного подразделения 13-го полка, входящего в состав 4-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Запад». Проект был реализован на основе реального боевого опыта и рекомендаций, полученных непосредственно от танкистов, участвующих в сражениях.

Специфическая установка, которую в армейской среде уже прозвали «Еж», представляет собой сложный металлический каркас. На эту раму приварено около 1300 элементов в виде «веников», изготовленных из расплетенных стальных тросов.

По замыслу инженеров, такая структура должна запутывать винты враждебных аппаратов и нарушать формирование кумулятивной струи при попадании снаряда, тем самым минимизируя ущерб для основной брони машины. Параллельно с модернизацией ремонтные бригады занимаются текущим обслуживанием техники, устанавливают дополнительные блоки динамической защиты и проводят проверку ходовых качеств.

В ведомстве подчеркнули, что проблем с поставками комплектующих нет, так как выстроена прямая логистика с заводами-изготовителями. Подобные технологические решения внедряются на разных участках фронта для обеспечения безопасности не только тяжелой техники, но и артиллерии.

