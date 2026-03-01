В зоне СВО на российские танки начали устанавливать защиту от беспилотников

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Это позволит технике выживать под массированными атаками дронов-камикадзе.

Как российские танки защищают от БПЛА в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На российские танки Т-80БВ в зоне проведения специальной военной операции начали устанавливать новейшие защитные конструкции для противодействия вражеским беспилотникам и снарядам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Новинку, предназначенную для нейтрализации FPV-дронов и кумулятивных боеприпасов, создали специалисты ремонтного подразделения 13-го полка, входящего в состав 4-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Запад». Проект был реализован на основе реального боевого опыта и рекомендаций, полученных непосредственно от танкистов, участвующих в сражениях.

Специфическая установка, которую в армейской среде уже прозвали «Еж», представляет собой сложный металлический каркас. На эту раму приварено около 1300 элементов в виде «веников», изготовленных из расплетенных стальных тросов.

По замыслу инженеров, такая структура должна запутывать винты враждебных аппаратов и нарушать формирование кумулятивной струи при попадании снаряда, тем самым минимизируя ущерб для основной брони машины. Параллельно с модернизацией ремонтные бригады занимаются текущим обслуживанием техники, устанавливают дополнительные блоки динамической защиты и проводят проверку ходовых качеств.

В ведомстве подчеркнули, что проблем с поставками комплектующих нет, так как выстроена прямая логистика с заводами-изготовителями. Подобные технологические решения внедряются на разных участках фронта для обеспечения безопасности не только тяжелой техники, но и артиллерии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:49
В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
11:42
Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
11:35
Опасные каникулы: певица Ханна оказалась в эпицентре обстрелов в ОАЭ
11:30
Пленник грязевой ловушки: мужчина три дня голодал в глубокой яме
11:26
Иран начал ракетную атаку на Израиль
11:20
«Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи

Сейчас читают

В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео