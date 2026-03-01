Трех пропавших туристов нашли в Пермском крае — есть погибшие
Поиски остальной части группы продолжаются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
Трое из пяти пропавших в Пермском крае туристов были найдены
Трагическая развязка наступила в истории с исчезновением пятерых туристов из Уфы, которые отправились на снегоходах в горы Пермского края и перестали выходить на связь. Троих путешественников удалось обнаружить, однако двое из них погибли. Об сообщили в МЧС, передают РИА Новости.
Страшная находка
Спасатели нашли выжившего туриста с сильным переохлаждением. Его оперативно эвакуировали и передали медикам, сейчас ему оказывается необходимая помощь. К сожалению, двое других участников похода погибли.
Поиски остальных двух членов группы продолжаются. В операции задействованы сотрудники МЧС, спасатели и волонтеры, которые обследуют труднодоступную местность в условиях сложного рельефа и низких температур.
Что известно о походе
Группа из пяти туристов прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа 20 февраля. Там путешественники пересели на снегоходы и выдвинулись в сторону плато Кваркуш, расположенного примерно в 100 километрах от населенного пункта.
По плану они должны были вернуться 24 февраля. Однако в назначенный срок не появились и перестали выходить на связь.
Выяснилось, что туристы не регистрировали свой маршрут, что значительно осложнило поисковую операцию на начальном этапе.
