Трех пропавших туристов нашли в Пермском крае — есть погибшие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Поиски остальной части группы продолжаются.

Что с пропавшими в Пермском крае на снегоходах туристами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Трое из пяти пропавших в Пермском крае туристов были найдены

Трагическая развязка наступила в истории с исчезновением пятерых туристов из Уфы, которые отправились на снегоходах в горы Пермского края и перестали выходить на связь. Троих путешественников удалось обнаружить, однако двое из них погибли. Об сообщили в МЧС, передают РИА Новости.

Страшная находка

Спасатели нашли выжившего туриста с сильным переохлаждением. Его оперативно эвакуировали и передали медикам, сейчас ему оказывается необходимая помощь. К сожалению, двое других участников похода погибли.

Поиски остальных двух членов группы продолжаются. В операции задействованы сотрудники МЧС, спасатели и волонтеры, которые обследуют труднодоступную местность в условиях сложного рельефа и низких температур.

Что известно о походе

Группа из пяти туристов прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа 20 февраля. Там путешественники пересели на снегоходы и выдвинулись в сторону плато Кваркуш, расположенного примерно в 100 километрах от населенного пункта.

По плану они должны были вернуться 24 февраля. Однако в назначенный срок не появились и перестали выходить на связь.

Выяснилось, что туристы не регистрировали свой маршрут, что значительно осложнило поисковую операцию на начальном этапе.

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

