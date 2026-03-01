Собянин: сеть московского долголетия выросла более чем до 140 центров

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Программа за восемь лет объединила более 730 тысяч жителей столицы старшего поколения.

Московскому долголетию исполнилось восемь лет

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Проекту «Московское долголетие» исполнилось восемь лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX. По его данным, за это время программа объединила более 730 тысяч жителей столицы старшего поколения.

Как отметил глава города, инициатива стала одной из визитных карточек Москвы и внесла вклад в рост средней продолжительности жизни.

«Благодаря энергии участников и уникальным программам проект давно стал неотъемлемой частью города и одной из его визитных карточек и помог столице войти в тройку регионов — лидеров по средней продолжительности жизни. Сегодня этот показатель у нас превышает 80 лет», — написал Мэр Москвы.

С момента запуска сеть инфраструктуры существенно расширилась: число центров превысило 140, они работают практически во всех районах города. Площадки предлагают занятия по различным направлениям, позволяя участникам формировать индивидуальный график активности.

Наиболее востребованной сферой остается образовательный блок — его выбирают более половины участников. Второе место занимает спортивное направление, которое посещают свыше 165 тысяч человек. Также для горожан организуют лекции, творческие мастер-классы, культурные встречи и тематические мероприятия.

В 2025 году перечень программ дополнили более чем 15 новыми форматами. В их числе речные прогулки в летний и зимний периоды, экскурсионные маршруты, включая посещение Третьяковской галереи, а также торжественные церемонии для юбиляров семейной жизни.

Еще больше новостей — у пятого канала в мессенджере MAX.

