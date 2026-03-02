Скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 2 573 0

Целый год врачи боролись за жизнь артиста после несчастного случая.

Фото: instagram*/ibrahimyilldiiz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушел из жизни турецкий актер Ибрагим Йылдыз. Об этом пишет haberturk.com. Ему было всего 27 лет.

В 2025 году со знаменитостью случился несчастный случай: он оказался в эпицентре урагана, который обрушился на Стамбул. На него упало тяжелое дерево.

Врачи почти год боролись за его жизнь. Ибрагим пережил несколько операция, но оставался в коме. Несмотря на это, медики делали положительные прогнозы, но во время одной из операций его сердце не выдержало.

Рядом с его кроватью постоянно дежурила его сестра. Она и рассказал о смерти брата. И поблагодарила всех тех, кто верил в положительный исход и молился за него.

Ибрагим Йылдыз был восходящей звездой. Недавно он снялся в продолжении исторического сериала «Великолепный век», исполнив роль слуги правителя Хасана. Также принимал участие в проектах «Полярная звезда» и «Однажды на Кипре».

После того как в 2022 году Йылдыз сыграл одну из главных ролей в социальном сериале о неравенстве и буллинге в стенах престижного колледжа «Услышь меня», ему прочили мировой успех в кинематографе. Судьба распорядилась иначе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

3:10
В Пермском крае сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда
3:05
Мэр Кравченко: Новороссийск вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ
2:56
Три дрона-камикадзе атаковали аэропорт в Багдаде: что известно
2:48
В ожидании сыночка: мать Гарика Харламова показала беременные фото
2:40
Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта
2:30
Количество трудовых династий на «Севмаше» превысило 180

Сейчас читают

Скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века»
«Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео