Скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века»

Ушел из жизни турецкий актер Ибрагим Йылдыз. Об этом пишет haberturk.com. Ему было всего 27 лет.

В 2025 году со знаменитостью случился несчастный случай: он оказался в эпицентре урагана, который обрушился на Стамбул. На него упало тяжелое дерево.

Врачи почти год боролись за его жизнь. Ибрагим пережил несколько операция, но оставался в коме. Несмотря на это, медики делали положительные прогнозы, но во время одной из операций его сердце не выдержало.

Рядом с его кроватью постоянно дежурила его сестра. Она и рассказал о смерти брата. И поблагодарила всех тех, кто верил в положительный исход и молился за него.

Ибрагим Йылдыз был восходящей звездой. Недавно он снялся в продолжении исторического сериала «Великолепный век», исполнив роль слуги правителя Хасана. Также принимал участие в проектах «Полярная звезда» и «Однажды на Кипре».

После того как в 2022 году Йылдыз сыграл одну из главных ролей в социальном сериале о неравенстве и буллинге в стенах престижного колледжа «Услышь меня», ему прочили мировой успех в кинематографе. Судьба распорядилась иначе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ