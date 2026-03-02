Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта

Жителей РФ ждет полная пятидневная рабочая неделя перед 8 Марта

Россияне будут работать пять дней перед трехдневными выходными в честь Международного женского дня. Пятница, 6 марта, не будет сокращенной, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Поскольку 8 марта (воскресенье) не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница), к сожалению, не будет сокращенным», — пояснила депутат.

С 7 по 9 марта россияне будут отдыхать, а следующая рабочая неделя продлится четыре дня — с 10 по 13 марта. Затем будет перерыв до 1 мая.

По Трудовому кодексу, только рабочий день или смена, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, сокращаются на один час, напомнила Бессараб. В 2026 году россиян ждут сокращенные дни 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

