В Пермском крае сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда

Дарья Бруданова
Движение временно приостановлено.

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

В Пермском крае с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги в своем официальном Telegram-канале.

ЧП произошло на перегоне Ферма — Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 — Шаля. Это случилось поздно ночью. Как уточнили в ведомстве, сход произошел в хвостовой части грузового поезда.

«Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», — сказано в посте.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Однако движение поездов на этом участке было приостановлено. Из-за этого возможны задержки рейсов. О том, сколько продлятся ограничения, неизвестно. Что стало причиной схода поезда — не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются, уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области остановился «Сапсан», следовавший в Москву. Пассажиров вывели из вагонов. В поезде полностью отсутствовало электричество.

