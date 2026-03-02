Вопрос безопасности: почему опасно менять номер телефона

IT-специалист Артем Аксянов: смена номера телефона несет угрозу безопасности

Смена номера телефона несет угрозу безопасности. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

Он пояснил, что операторы связи имеют ограниченный ресурс. Поэтому номера сперва уходят в оборот, потом возвращаются, проходят так называемый «карантин», а после этого вновь возвращаются «на рынок». Однако есть одно «но»: их владелец меняется. Именно этот факт несет угрозу.

Дело в том, что сегодня телефонный номер — идентификатор личности. К нему привязано абсолютно все: от банковских счетов до страницы в соцсети. Эти связи, как пояснил эксперт, не исчезают вместе со сменой владельца.

Так, если ваш номер ушел «на сторону», то новый хозяин сначала получит возможность восстановить пароли к ряду приложений, а затем и зайти в них. Артем Аксянов добавил: если вам достался чужой номер, то тоже вероятны нежелательные последствия. В частности, звонки от коллекторов.

Чтобы этого избежать, важно сменить номер во всех сервисах, к которым он привязан, и по возможности установить двухфакторную аутентификацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России зафиксирована новая мошенническая схема — гражданам массово отправляют фальшивые сообщения о штрафах за использование «запрещенных ресурсов». Такие уведомления приходят по электронной почте. Получив такое письмо, не стоит паниковать.

