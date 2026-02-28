Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми штрафами

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

Злоумышленники начали рассылать гражданам поддельные уведомления якобы от госорганов.

Что делать, если пришел штраф без причины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России зафиксирована новая мошенническая схема — гражданам массово отправляют фальшивые сообщения о штрафах за использование «запрещенных ресурсов». Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин в беседе с Life.ru.

По словам парламентария, такие уведомления приходят по электронной почте, через мессенджеры или SMS и оформляются в псевдоофициальном стиле. В письмах обычно указывают конкретную сумму, ограниченный срок оплаты и прикрепляют ссылку на поддельный сайт, визуально похожий на государственный портал.

«Требование немедленно оплатить „штраф“ по ссылке из сообщения — один из ключевых признаков мошенничества», — подчеркнул Немкин.

Он пояснил, что злоумышленники рассчитывают на тревожность и правовую неграмотность пользователей, заставляя их действовать быстро и без проверки информации. Эксперт напомнил: официальные уведомления о штрафах направляются только через предусмотренные законом каналы, включая государственные сервисы или заказную корреспонденцию.

