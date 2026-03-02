Охотятся на юных геймеров: аферисты обманывают школьников в онлайн-играх

Эфирная новость 40 0

Мошенники советуют установить специальную программу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Мошенники начали обманывать юных геймеров. Как рассказали в МВД, аферисты представляются администраторами онлайн-игр.

Школьникам пишут в мессенджерах и предлагают проверить систему. Ребенок радуется, что ему написали представители любимой игры, и готов выполнить любое действие.

Мошенники советуют установить специальную программу. После получают удаленный доступ, похищают личные данные и файлы. Затем требуют деньги и шантажируют.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

9:12
Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против движения «Хезболла»
9:10
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
8:59
«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
8:47
Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану
8:36
Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
8:33
Коттедж из двух бытовок: как построить дом за 100 тысяч рублей из обычных вагончиков

Сейчас читают

Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта
«Священная война»: второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео