Охотятся на юных геймеров: аферисты обманывают школьников в онлайн-играх

Мошенники начали обманывать юных геймеров. Как рассказали в МВД, аферисты представляются администраторами онлайн-игр.

Школьникам пишут в мессенджерах и предлагают проверить систему. Ребенок радуется, что ему написали представители любимой игры, и готов выполнить любое действие.

Мошенники советуют установить специальную программу. После получают удаленный доступ, похищают личные данные и файлы. Затем требуют деньги и шантажируют.

