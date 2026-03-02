Охотятся на юных геймеров: аферисты обманывают школьников в онлайн-играх
Мошенники советуют установить специальную программу.
Мошенники начали обманывать юных геймеров. Как рассказали в МВД, аферисты представляются администраторами онлайн-игр.
Школьникам пишут в мессенджерах и предлагают проверить систему. Ребенок радуется, что ему написали представители любимой игры, и готов выполнить любое действие.
Мошенники советуют установить специальную программу. После получают удаленный доступ, похищают личные данные и файлы. Затем требуют деньги и шантажируют.
