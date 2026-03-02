Посол РФ в Норвегии обвинил НАТО в подготовке морской блокады России

Страны Североатлантического альянса используют мифическую угрозу от нашей страны как прикрытие и разворачивают в Северной Европе новые командные структуры и базы.
Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Николай Корчунов обвинил НАТО в подготовке морской блокады России
Страны НАТО строят планы введения частичной или полной морской блокады России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью «Известиям».
«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — говорит Корчунов.
Дипломат обратил внимание на стремительное усиление военной активности стран Североатлантического альянса, в частности Норвегии, в высоких широтах. Они используют мифическую «российскую угрозу» как прикрытие и разворачивают под это дело в Северной Европе новые командные структуры и базы.
Корчунов предупредил о недопустимости игнорирования серьезности противоправных устремлений. Посол подчеркнул, что нашей стране есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на арктические ресурсы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Европа готова передать Украине компоненты ядерной бомбы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
43%
Нашли ошибку?