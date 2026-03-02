Посол РФ в Норвегии обвинил НАТО в подготовке морской блокады России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Страны Североатлантического альянса используют мифическую угрозу от нашей страны как прикрытие и разворачивают в Северной Европе новые командные структуры и базы.

Посол Николай Корчунов о планах НАТО морской блокады России

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Николай Корчунов обвинил НАТО в подготовке морской блокады России

Страны НАТО строят планы введения частичной или полной морской блокады России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью «Известиям».

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — говорит Корчунов.

Дипломат обратил внимание на стремительное усиление военной активности стран Североатлантического альянса, в частности Норвегии, в высоких широтах. Они используют мифическую «российскую угрозу» как прикрытие и разворачивают под это дело в Северной Европе новые командные структуры и базы.

Корчунов предупредил о недопустимости игнорирования серьезности противоправных устремлений. Посол подчеркнул, что нашей стране есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на арктические ресурсы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европа готова передать Украине компоненты ядерной бомбы

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

9:12
Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против движения «Хезболла»
9:10
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
8:59
«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
8:47
Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану
8:36
Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
8:33
Коттедж из двух бытовок: как построить дом за 100 тысяч рублей из обычных вагончиков

Сейчас читают

Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта
«Священная война»: второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео