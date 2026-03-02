Николай Корчунов обвинил НАТО в подготовке морской блокады России

Страны НАТО строят планы введения частичной или полной морской блокады России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью «Известиям».

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — говорит Корчунов.

Дипломат обратил внимание на стремительное усиление военной активности стран Североатлантического альянса, в частности Норвегии, в высоких широтах. Они используют мифическую «российскую угрозу» как прикрытие и разворачивают под это дело в Северной Европе новые командные структуры и базы.

Корчунов предупредил о недопустимости игнорирования серьезности противоправных устремлений. Посол подчеркнул, что нашей стране есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на арктические ресурсы.

