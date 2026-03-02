Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против движения «Хезболла»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее глава парламентской фракции движения был убит при израильском ударе по Ливану.

Фото: www.globallookpress.com/ Ilia Yefimovich

Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом заявил начальник израильского генштаба, его слова приводятся в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Мы начали наступательную кампанию против «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Предшествующие события

Операция последовала за ликвидацией высокопоставленного представителя движения. Накануне ливанские СМИ сообщили, что в результате израильского удара по Бейруту погиб глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад.\

Ранее израильское командование официально подтверждало, что наносит удары по объектам движения в ответ на обстрелы северной территории Израиля.

Представители «Хезболлы» публично выразили полную солидарность с Ираном.

Региональная эскалация

Наступление в Ливане происходит на фоне масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ее результате погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР.

Это уже не первая масштабная кампания Израиля против ливанского движения. В сентябре 2024 года при ударе по пригороду Бейрута был убит многолетний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла вместе с большей частью руководства группировки. 

 


