Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против движения «Хезболла»
Ранее глава парламентской фракции движения был убит при израильском ударе по Ливану.
Фото: www.globallookpress.com/ Ilia Yefimovich
Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом заявил начальник израильского генштаба, его слова приводятся в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Мы начали наступательную кампанию против «Хезболлы», — говорится в сообщении.
Предшествующие события
Операция последовала за ликвидацией высокопоставленного представителя движения. Накануне ливанские СМИ сообщили, что в результате израильского удара по Бейруту погиб глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад.\
Ранее израильское командование официально подтверждало, что наносит удары по объектам движения в ответ на обстрелы северной территории Израиля.
Представители «Хезболлы» публично выразили полную солидарность с Ираном.
Региональная эскалация
Наступление в Ливане происходит на фоне масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ее результате погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР.
Это уже не первая масштабная кампания Израиля против ливанского движения. В сентябре 2024 года при ударе по пригороду Бейрута был убит многолетний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла вместе с большей частью руководства группировки.
