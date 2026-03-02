ФСБ перекрыла более 100 каналов связи украинских спецслужб в России

Свыше 100 нелегальных каналов связи, которыми пользовались спецслужбы Украины, были выявлены и ликвидированы на территории России с 1 сентября прошлого года. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Сотрудники ведомства установили, что данные ресурсы применялись противником для вовлечения российских граждан в террористическую и диверсионную деятельность, координации преступлений, а также для массовой рассылки ложных сообщений о минировании и совершения дистанционных краж денег.

В ходе оперативных мероприятий в 43 регионах страны были задержаны более 200 человек. Эти лица за денежное вознаграждение обеспечивали работу 220 SIM-боксов, занимались регистрацией и пополнением баланса более чем 54 тысяч SIM-карт. Силовики подчеркнули, что все пособники будут найдены и понесут наказание за содеянное.

По результатам расследования возбуждены десятки уголовных дел, включая статьи о терроризме, мошенничестве и сотрудничестве с иностранными государствами на конфиденциальной основе.

Максимальное наказание по некоторым из них предполагает пожизненное заключение. В ЦОС ФСБ напомнили о прецеденте: в ноябре прошлого года к такому сроку приговорили администратора SIM-бокса. Через его оборудование был зарегистрирован аккаунт в мессенджере WhatsApp* для организатора взрыва на Крымском мосту. Ведомство продолжает работу по выявлению всей цепочки участников данных преступных схем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.