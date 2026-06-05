Россия и Украина провели обмен военнопленными

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 141 0

Домой вернулись 185 бойцов.

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Домой вернулись 185 бойцов Вооруженных сил РФ, взамен были переданы 185 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что освобожденные российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

В Минобороны подчеркнули, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию.

В мае Россия передала украинской стороне четырех жителей Сумской области, которые ранее оказались в зоне боевых действий и были эвакуированы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем аккаунте в мессенджере MAX.

По ее словам, все это время люди находились в пунктах временного размещения на территории Курской области, а теперь отправились на Украину.

«4 жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину», — написала она в личном блоге.

Кроме того, украинская сторона передала помощникам омбудсмена письма от российских военнопленных для их семей. В ближайшее время послания должны получить родные бойцов.

«Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит», — отметила Яна Лантратова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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