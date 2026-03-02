️Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, 67-летнего бизнесмена доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он впоследствии скончался. Отмечается, что ранее у него уже неоднократно были попытки суицида.

Кто такой Умар Джабраилов

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Окончил пушно-меховой техникум в Москве, служил в ракетных войсках стратегического назначения, а в 1985 году с отличием окончил МГИМО.

В 1990-е годы он создал компанию «Данако», занимавшуюся поставками нефтепродуктов, а затем стал президентом группы компаний «Плаза», управлявшей отелем «Рэдиссон-Славянская», торговыми комплексами «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд».

Ему принадлежали доли в нескольких компаниях, включая инвестиционно-строительную «Аванти Стройгрупп».

В 2000 году Джабраилов баллотировался на пост президента России, заняв последнее, 11-е место и набрав 0,08% голосов.

С 2004 по 2009 год он был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, работал заместителем председателя комитета по международным делам и входил в российскую делегацию в ПАСЕ.

В 2009–2013 годах был советником помощника президента РФ по международным делам.

Скандалы и проблемы со здоровьем

В 2017 году Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons в Москве. Позже он объяснил это нервным срывом и «криком отчаяния» из-за отказа бизнесменов помочь благотворительному фонду. Его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.

В январе 2026 года Джабраилова госпитализировали из гостиницы «Измайлово» с ножевым ранением левого предплечья. Тогда он говорил, что последнее время пребывал в состоянии сильной депрессии и страдал от головных болей.

Меценатство и общественная деятельность

Джабраилов был известен как меценат и коллекционер современного искусства. Он входил в попечительский совет Московского музея современного искусства, был почетным членом Российской академии художеств.

В 2005 году создал движение «Российское исламское наследие». Возглавлял ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» и Российско-катарский деловой совет.

Он был кандидатом политических наук и членом Российской академии естественных наук. Владел английским, немецким и итальянским языками.

