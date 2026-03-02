«Я знаю, сколько мне осталось жить»: трагический финал Умара Джабраилова

Известный бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой. По информации 5-tv.ru, предпринимателя в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он впоследствии и скончался.

Как жил в последние годы Умар Джабраилов — читайте в материале 5-tv.ru.

Детство и юность Умара Джабраилова

Фото, видео : © РИА Новости / Игорь Михалев

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном, в чеченской семье. Его отец, Али (Альви) Джабраилов, был депортирован в Казахстан, а после возвращения работал в нефтяной отрасли и занимался литературным творчеством. Мать — Руми Саракаева. У Умара было трое братьев и две сестры.

После окончания школы в 1973 году будущий бизнесмен уехал в Москву, где поступил в пушно-меховой техникум Роспотребсоюза. Он окончил его с отличием, но его главной целью был МГИМО.

С 1977 по 1979 год Джабраилов служил в ракетных войсках стратегического назначения в городе Коростене (Житомирская область, Украина). Во время службы он вступил в КПСС.

После армии Умар вернулся в Москву и решил поступать в МГИМО. Сначала он год проучился на подготовительных курсах, и в итоге поступил на экономический факультет по специальности «Международные экономические отношения», окончив институт с отличием в 1985 году.

Карьера Умара Джабраилова

Фото: Getty Images / Georges DeKeerle / Contributor

После окончания МГИМО Умар Джабраилов работал лаборантом в институте (1986–1988 годы), затем инспектором-искусствоведом в кооперативной галерее «Москва» (1988–1989 годы). В 1989 году он стал представителем ряда иностранных компаний в Москве.

В декабре 1992 года начинающий бизнесмен основал собственную компанию «Данако», которая владела сетью бензозаправочных станций в Москве и Московской области и имела контракт на поставку нефтепродуктов для государственных предприятий.

В 1994 году Умар Джабраилов познакомился с американским бизнесменом Полом Тейтумом, который возглавлял компанию «Интурист-РедАмер». Джабраилов стал первым заместителем генерального директора и участвовал в управлении гостиницей «Рэдиссон Славянская». В 1996 году Тейтум был убит, но причастность Джабраилова к этому преступлению не была доказана. При этом ему запретили въезд в США.

В конце 1990-х бизнесмен возглавил группу компаний «Плаза», управлявшей значительными объектами недвижимости, такими как торговые центры «Охотный Ряд» и «Смоленский пассаж», а также гостиничными и жилыми комплексами в Москве. Имя Джабраилова часто встречалось в деловой прессе как одного из видных предпринимателей того времени.

В 2000 году бизнесмен баллотировался на должность президента России, но набрал лишь 0,1% голосов избирателей.

С 2004 по 2009 год Джабраилов представлял Чеченскую Республику в Совете Федерации. Он работал в комитетах по международным делам, экономической политике, предпринимательству и собственности, а также занимал должность заместителя председателя профильного комитета. Также Джабраилов входил в состав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

После ухода из Совета Федерации Джабраилов занял должность советника помощника президента РФ Сергея Приходько. До 2017 года был членом партии «Единая Россия». Однако его исключили после вступления в силу судебного решения по делу о хулиганстве, связанном с инцидентом в московской гостинице Four Seasons.

Джабраилов также был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, почетным академиком Российской академии художеств и действительным членом Российской академии естественных наук.

Личная жизнь Умара Джабраилова

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев/ТАСС

Умар Джабраилов был дважды женат, но оба раза развелся. У него есть две дочери, которые, по последним данным СМИ, проживают с матерью в Монте-Карло.

Также предприниматель заводил множество романов с известными женщинами.

Один из самых громких пришелся на начало 2000-х. Бизнесмен встречался с Ксенией Собчак, которая тогда только начинала карьеру в Москве. Умар был старше Ксении более чем на 20 лет, но их отношения при этом длились почти три года. Джабраилов одаривал возлюбленную дорогими подарками и возил на дорогие курорты. Роман закончился по обоюдному согласию, экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения.

В 2019 году Джабраилов опубликовал в соцсетях совместное фото с Собчак.

«Ей 19, мне чуть больше 40. Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман», — подписал бизнесмен фотографию.

Собчак, узнав о кончине бизнесмена, описала его как человека непростого, ищущего свой путь, но несомненно талантливого и доброго.

«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке «Миллионер» в самом модном тогда Ресторане «Сан-Мишель» являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита… Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang.

Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться, и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым. Ну, а я все чаще думаю о том, что вот и пришёл возраст, когда уходят уже люди твоего поколения — знакомые, друзья и бывшие», — написала Собчак в личном блоге.

Еще одна известная женщина в жизни бизнесмена — Наоми Кэмпбелл. По словам Умара Джабраилова, он познакомился с супермоделью в 1994 году на благотворительном балу. В тот же день бизнесмен увез ее в Москву. Кэмпбелл, по словам бизнесмена, ввела его в высшие светские круги Европы, познакомив с Джузеппе Чиприани и Флавио Бриаторе. СМИ ему неоднократно приписывали роман с супермоделью.

«Я помню это ощущение, что тебе все завидуют, потому что деньги есть у всех, но только на твоем столе пляшет Наоми Кэмпбелл. Что ты тогда чувствовал?» — спросила у Джабраилова тогда в интервью Собчак.

«Может быть, кто-то радовался, кто-то завидовал. Я этого не видел, потому что я жил своей жизнью, я был увлечен тем, как я живу, своей движухой. Я же радовался жизни, в отличие от многих. Многие люди зарабатывали больше, чем я, на много нулей. Но они все в кубышку, они боялись, у них не было, пардон, душка. И слава богу, что я это все не видел. Тогда моя душа страдала бы. А я жил, я горел. Не как Данко вырвал сердце и сгорел, а я его доставал и тут же обратно засовывал, чтобы отдать потом другой девушке», — ответил бизнесмен.

Также Умару Джабраилову приписывали романы с актрисой Шэрон Стоун, певицами Орнеллой Мути и Алексой (участницей «Фабрики звезд — 4») и другими знаменитостями.

В одном из интервью в 2024 году Джабраилов говорил, что не может принадлежать одному человеку и не готов к серьезным отношениям. Он объяснял это страхом доверять женщинам, так как в прошлом сталкивался с обманом. Бизнесмен отмечал, что его опыт общения с определенным кругом женщин оставил след в восприятии отношений.

Наркозависимость и попытки суицида Умара Джабраилова

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Умар Джабраилов долгое время страдал от наркозависимости, что привело к серьезным проблемам со здоровьем, попыткам суицида и психологическим кризисам.

В 2017 году после инцидента со стрельбой в отеле Four Seasons экспертиза обнаружила в организме бизнесмена следы наркотических веществ. Позже Джабраилов был оштрафован за хулиганство.

«Я сидел в своем номере, фигарил, меня пригласили на второй этаж. У меня была встреча с людьми. Как раз в то время был такой Мага Фикса (Магомед Гаджиев*, бывший депутат Госдумы, — прим. ред.) — у Сулеймана Керимова. Мы когда сели за переговоры, там рядом был стол, и одна компания блатовала. Они до девушек докапывались, я говорю: „Перестаньте так себя вести“. И что-то слово за слово, я говорю: „Ладно, если они…“ — ну, они некрасиво со мной поговорили. Я пошел в номер, достал ствол», — рассказывал Джабраилов.

В интервью Ксении Собчак в 2023 году Джабраилов открыто говорил о своей борьбе с наркозависимостью. Он признавался, что много лет страдал от этой проблемы и не мог избавиться от нее, несмотря на неоднократные попытки лечения. Бизнесмен упоминал, что проходил реабилитацию в Австрии, в клинике под Миланом, а также в Москве, но безуспешно.

«Великая опасность наркотиков таится не тогда, когда они приходят на пике успеха, добавляя больше кайфа в успешную жизнь, а когда на них подсаживают в сложный период жизни, когда человек в депрессии лезет на стенку, а с дозой ему вдруг становится хорошо», — говорил он.

Бизнесмена преследовали и другие проблемы со здоровьем. Например, он неоднократно упоминал о травме, полученной в результате взрыва. Он рассказывал, что когда ехал в колонию в Чечне, справа от их автомобиля разорвался фугас. В результате инцидента ему отрезало кисть руки, а руку зашивали прямо в полевых условиях.

Также бизнесмен переживал несколько неудачных пластических операций на нос. Он утверждал, что хирург сделал работу некачественно, после чего занесли инфекцию, и нос стал проваливаться. Позже из ребра извлекли хрящ и кое-как восстановили форму, но результатом Джабраилов остался недоволен.

А в последние годы он отмечал, что его иммунитет сильно ослаблен, что затрудняло соблюдение религиозных практик, например, Рамадана.

Это тоже наложило свой отпечаток на психику предпринимателя. Первая попытка суицида у Джабраилова была в 2020 году. Тогда его экстренно госпитализировали в больницу имени Склифосовского. Умар Джабраилов успел вовремя опомниться и попросил личного водителя вызвать скорую помощь.

«Я был опустошен, чувствовал свою вину за зависимость перед родными и близкими и не верил, что смогу с этим справиться. Но в последний момент был спасен Богом: кровь быстро свернулась, я одумался и послал охранника за помощью», — признавался он.

После этого бизнесмен некоторое время провел в психиатрической клинике.

В интервью Собчак в 2023 году Джабраилов говорил, что на тот момент он уже давно страдал от зависимости и из-за этого перестал понимать, живет он или просто существует. Это и стало причиной попытки суицида, хотя он осознавал, что это «самый страшный грех».

«Меня просто пожалели небеса, поэтому на меня это накладывает еще больше ответственности и жажды жить», — говорил Джабраилов о первой попытке суицида.

Также Джабраилов рассказал Собчак причину продажи своего не менее известного особняка в Москве.

«Его сглазили. Там духи ходили. У меня сидел там офицер в отдельной будке охраны, он говорил, когда вас нет внутри, там есть движение. Там на меня падала батарея, там у меня моя гардеробная огромная, 600 метров… Вдруг система пожаротушения взорвалась и затопила все», — рассказал бизнесмен.

В 2024 году Джабраилов давал интервью блогеру Амирану Сардарову. Тот задал бизнесмену вопрос: вам сейчас хорошо?

«Мне сейчас хорошо заниматься тем, что я хочу популяризировать свои книги. Я знаю, сколько мне надо для нормального уровня жизни, мне надо, чтобы я жил и путешествовал. Больше не надо. Я знаю, предполагаю, сколько мне осталось жить… 10 лет осталось еще жить», — сказал он тогда.

Смерть Умара Джабраилова

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

О смерти Умара Джабраилова стало известно 2 марта 2026 года. Ему было 67 лет. Бизнесмен покончил с собой в Москве. Нашли его еще живым и экстренно госпитализировали, однако спасти Умара не удалось.

За день до этого в своем Telegram-канале Джабраилов опубликовал последнее видеосообщение относительно ситуации на Ближнем Востоке.

«Мне мои знакомые продолжают присылать видео взрывов, которые происходят в Дубае, в районах Арабских Эмиратов. Все это результат эскалации напряженной обстановки вокруг Ирана, действий Израиля и США.

Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы. И желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия, и чтобы вы быстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья», — сказал он в ролике.

* — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга