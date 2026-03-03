Бизнесмена Умара Джабраилова похоронили в Чечне

Проститься с ним пришли десятки человек.
Фото: Никитченко Елена/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Умара Джабраилова предали земле в ЧР
В чеченском селе Новые Атаги прошли похороны предпринимателя и бывшего сенатора Умара Джабраилова. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прощания с бизнесменом собрала десятки человек, среди которых – его родные и близкие, а также односельчане. После совершения религиозных обрядов его тело доставили на кладбище, где и похоронили его.
Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. Как рассказал источник 5-tv.ru, предпринимателя доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Он также добавил, что у погибшего ранее было несколько попыток суицида.
Кто такой Умар Джабраилов
Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. В 1985 году с отличием окончил МГИМО, а потом служил в ракетных войсках стратегического назначения.
В 1990-е годы он основал предприятие «Данако», которая осуществляла поставки нефтепродуктов, а затем стал президентом группы компаний «Плаза», управлявшей отелем «Рэдиссон-Славянская», торговыми комплексами «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд».
В 2000 году Джабраилов выдвигался на пост президента России, заняв последнее, 11-е место. С 2004 по 2009 год был членом Совета Федерации от Чечни, работал замглавы комитета по международным делам.
Бизнесмен был известен как меценат и коллекционер современного искусства, входил в попечительский совет Московского музея современного искусства, являлся почетным членом Российской академии художеств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- «Яркий человек, любящий женщин»: Волочкова — о покончившем с собой Джабраилове
- 2 мар
- «Он предупредил охрану»: как Умар Джабраилов провел последние минуты жизни
- 2 мар
- «Я знаю, сколько мне осталось жить»: трагический финал Умара Джабраилова
- 2 мар
- «Всем добра, любви и счастья»: опубликовано последнее видео Умара Джабраилова
- 2 мар
- ️Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой
43%
Нашли ошибку?