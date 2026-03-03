Бизнесмена Умара Джабраилова похоронили в Чечне

Умара Джабраилова предали земле в ЧР

В чеченском селе Новые Атаги прошли похороны предпринимателя и бывшего сенатора Умара Джабраилова. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания с бизнесменом собрала десятки человек, среди которых – его родные и близкие, а также односельчане. После совершения религиозных обрядов его тело доставили на кладбище, где и похоронили его.

Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. Как рассказал источник 5-tv.ru, предпринимателя доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Он также добавил, что у погибшего ранее было несколько попыток суицида.

Кто такой Умар Джабраилов

Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. В 1985 году с отличием окончил МГИМО, а потом служил в ракетных войсках стратегического назначения.

В 1990-е годы он основал предприятие «Данако», которая осуществляла поставки нефтепродуктов, а затем стал президентом группы компаний «Плаза», управлявшей отелем «Рэдиссон-Славянская», торговыми комплексами «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд».

В 2000 году Джабраилов выдвигался на пост президента России, заняв последнее, 11-е место. С 2004 по 2009 год был членом Совета Федерации от Чечни, работал замглавы комитета по международным делам.

Бизнесмен был известен как меценат и коллекционер современного искусства, входил в попечительский совет Московского музея современного искусства, являлся почетным членом Российской академии художеств.

