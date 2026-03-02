Крупное событие и примирение: что предрекли королевской семье в 2026 году

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Это может оказать серьезное влияние на расстановку сил в монархии.

Когда королевская семья помирится с Гарри: прогнозы

Фото: www.globallookpress.com/Max-0733

Mirror: королевскую семью ждет примирение в 2026 году

Бразильский блогер и предсказатель Атос Саломе, которого СМИ называют «живым Нострадамусом», выступил с новыми прогнозами относительно королевской семьи Великобритании. По данным Mirror, 38-летний экстрасенс ранее с поразительной точностью предсказал вспышку COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II.

Что ждет королевскую семью

В начале 2026 года Саломе предрек «крупное событие в королевской семье, связанное со здоровьем одного из ключевых членов». Детали этого события он пока не раскрыл. Но оно может оказать серьезное влияние на расстановку сил внутри монаршей семьи.

Также экстрасенс указал на то, что принца Гарри ждет «символическое возвращением в Великобританию и хрупкое перемирием с королем Карлом III». Однако, по словам предсказателя, принц Уильям по-прежнему остается «камнем преткновения».

«Полное примирение произойдет при жизни следующего поколения: дети Уильяма и Кейт восстановят отношения с Арчи и Лилибет (детьми Гарри. — Прим. ред.). Но до этого еще много лет — слишком много кармических уз, и сейчас не время», — добавил Саломе.

Меган Маркл

Во время разговора с изданием предсказатель также упомянул о назревающем конфликте между герцогиней Сассекской Меган Маркл и стриминговым гигантом Netflix.

По его словам, проекты супруги Гарри принесут сервису неудачу. Это, в свою очередь, разладит рабочие отношения.

Прежние прогнозы

Саломе приобрел известность после того, как незадолго до 2020 года мрачно предсказал «глобальные потрясения, связанные с биологическими угрозами». Это было за несколько месяцев до того, как пандемия коронавируса охватила мир.

Он также сделал загадочное заявление о беспорядках на Востоке, которое многие восприняли как намек на российско-украинский конфликт.

В 2024 году, по его утверждениям, он точно предсказал кибератаки на Олимпийские игры в Париже. Кроме этого, он предрек, что миллиардер Илон Маск захватит Twitter (ныне X).

Тогда же он говорил, что НАСА подтвердит приближение астероида к Земле. Вскоре агентство действительно объявило об отслеживании массивного объекта под названием «Бог хаоса».

 

