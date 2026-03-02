СК возбудил уголовное дело после сюжета Пятого канала о незаконной пристройке в ЖК

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Неизвестные сфальсифицировали протокол о якобы согласии жильцов на переустройство помещения.

Незаконная пристройка в элитном ЖК в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после выхода сюжета Пятого канала о сомнительной перепланировке в престижном жилом комплексе в центре Москвы. Поводом для проверки стали обращения жителей, которые выразили опасения, что возведенная конструкция может быть небезопасной.

По информации следствия, неизвестные лица могли подделать протокол собрания собственников, указав в нем якобы полученное согласие на переустройство помещения. Эти бумаги были направлены в Госжилинспекцию Москвы, после чего на объекте появилась самовольно возведенная пристройка, сообщили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных. Следователям предстоит установить круг лиц, которые могли быть вовлечены в оформление документов и организацию строительства.

Собственники квартир в престижном жилом комплексе ранее уже добились решения суда в свою пользу. Инстанция признала незаконной веранду на первом этаже, которую возвела одна из владелиц жилья. В ближайшее время сторонам предстоит еще одно судебное разбирательство.

Основные опасения жителей связаны с выводами экспертов: согласно заключению, дополнительная конструкция способна создать серьезную нагрузку на здание. Речь идет о десятках тонн сверхрасчетных показателей, при том что в первоначальной проектной документации подобное изменение не предусматривалось. Несмотря на это, хозяйка квартиры Надежда Домокурова реализовала идею расширения площади, получив поддержку управляющей компании «Стейт-Сервис».

