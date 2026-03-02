Российские войска освободили три населенных пункта за сутки

Диана Кулманакова
Потери украинских формирований на данных направлениях составили более 200 боевиков.

Успехи ВС РФ в СВО на 2 марта 2026 года

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

Российские войска освободили Круглое, Дробышево и Резниковку

Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенным пунктом Круглое в Харьковской области, а также над селами Дробышево и Резниковка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Освобождение Круглого

По информации военного ведомства, штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» освободили Круглое, сломив сопротивление украинских подразделений.

Сообщается, что после начала штурма командование украинских формирований отдало приказ операторам беспилотников атаковать собственные отступающие подразделения. Сбросы и FPV-дроны применялись с южного направления — из района Бударки, включая удары по своей же отходящей живой силе и технике.

В ходе боевых действий подразделения группировки «Север» также нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искрисковщина, Бачевск, Вольная Слобода, Покровка и Ленинское Сумской области.

Дробышево и Резниковка под контролем

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дробышево в ДНР.

Также нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, штурмовой и егерской бригад в районах населенных пунктов Воздвиженка, Котлино, Зеленое Поле, Тарасовка, Удачное, Успеновка, Андреевка и Надеждинка.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Резниковка в ДНР.

Потери противника

По данным Минобороны, потери украинских формирований на данных направлениях составили более 200 боевиков, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, пусковая установка HIMARS производства США и другая техника. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

ПВО за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда HIMARS и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

