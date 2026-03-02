Защита от «Шахедов»: Британия попросила Украину о помощи в Персидском заливе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Лондон стремится обеспечить безопасность своих восточных партнеров.

Как Украина может помочь Британии и другим своим союзникам

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британия попросила Украину о помощи в защите от «Шахедов» в Персидском заливе

Власти Великобритании инициировали привлечение специалистов из Украины для организации обороны стран Персидского залива от налетов иранских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Глава правительства пояснил, что украинские эксперты будут работать в тесном контакте с военными специалистами Великобритании. Основной задачей этой группы станет оказание практической поддержки региональным партнерам в вопросах обнаружения и эффективного уничтожения дронов-камикадзе типа «Шахед».

«Мы также привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — сказал Стармер в официальной обращении.

Помимо вопросов противовоздушной обороны, премьер затронул тему взаимодействия с Вашингтоном в условиях обострения ситуации в регионе. По его словам, Лондон официально предоставил США право эксплуатировать британские военные базы для проведения оперативных действий против Ирана. При этом британский политик сделал важное уточнение: несмотря на предоставление инфраструктуры, сама Великобритания не планирует принимать непосредственное участие в осуществлении подобных силовых ударов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

15:34
Сугробы тяжелее бетона: крыши зданий рушатся по всей стране
15:33
Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
15:18
Путин призвал обеспечить ветеранов СВО рабочими местами
15:13
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
15:13
СК возбудил уголовное дело после сюжета Пятого канала о незаконной пристройке в ЖК
15:01
Защита от «Шахедов»: Британия попросила Украину о помощи в Персидском заливе

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
️Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео