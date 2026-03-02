Защита от «Шахедов»: Британия попросила Украину о помощи в Персидском заливе

Британия попросила Украину о помощи в защите от «Шахедов» в Персидском заливе

Власти Великобритании инициировали привлечение специалистов из Украины для организации обороны стран Персидского залива от налетов иранских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Глава правительства пояснил, что украинские эксперты будут работать в тесном контакте с военными специалистами Великобритании. Основной задачей этой группы станет оказание практической поддержки региональным партнерам в вопросах обнаружения и эффективного уничтожения дронов-камикадзе типа «Шахед».

«Мы также привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — сказал Стармер в официальной обращении.

Помимо вопросов противовоздушной обороны, премьер затронул тему взаимодействия с Вашингтоном в условиях обострения ситуации в регионе. По его словам, Лондон официально предоставил США право эксплуатировать британские военные базы для проведения оперативных действий против Ирана. При этом британский политик сделал важное уточнение: несмотря на предоставление инфраструктуры, сама Великобритания не планирует принимать непосредственное участие в осуществлении подобных силовых ударов.

