Скорость, меткость и 80-килограммовые манекены: в Москве выбрали лучших стрелков МВД

Попасть в цель, когда адреналин зашкаливает. Лучшие столичные полицейские сразились в практической стрельбе. Сотрудники МВД не только соревнуются в меткости, важны скорость и выносливость. Условия максимально непредсказуемы. Как пройти полосу препятствий, протащить манекен весом в 80 килограммов и не промахнуться? Корреспондент «Известий» Роман Польшаков расскажет.

Они делают это быстро и точно. За звание лучших стрелков столичного МВД борются и так уже лучшие из лучших в своих подразделениях. Те, кто прошли предыдущие этапы соревнований.

120 участников. 30 команд. 12 упражнений. Четыре галереи. Каждая посвящена определенному периоду становления органов внутренних дел.

Хоть это и тир, но условия стрельбы, в том числе за счет декораций, максимально приближены к применению оружия в реальных условиях. Работают из табельных. У мишени три зоны поражения — альфа, чарли и дельта. За первую дают максимальное количество очков.

Каждое упражнение еще специально усложнили. Часть мишеней здесь поражается из машины, часть на ходу. Есть еще и штрафы — если стрелок заступил за красную линию или попал по белой мишени, которая имитирует заложника.

Но сначала нужно потаскать мешки, 80-килограммовые манекены. Такая полоса препятствий перед рубежом. Стрелки сбивают дыхание, концентрацию, балансируют на платформе. И в таких условиях они должны показать не только меткость, но и скорость.

«Главное — нажатие, оно должно быть плавным и быстрым. Это такой инструмент, который нарабатывается годами тренировок, так скажем. Но это уже мышечная память идет, конечно», — объясняет инструктор ОПП УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве Андрей Игнатов.

А самые сложные, признаются участники, движущиеся мишени, которые активируются попаданием в железный поппер. И девушки тут показывают себя не хуже, чем мужчины. На упражнении женская команда 2-го спецполка. Не просто украшение соревнований.

«Мы должны быть всегда готовы защитить ближнего», — говорит полицейский 6-го батальона 2-го СПП ГУ МВД России по городу Москве Анна Буслаева.

Причем, казалось бы, многим из участниц оружие по службе никогда не пригодится. Служат они не в спецподразделениях, но готовы ко всему.

«Я работаю больше с техникой, с компьютерами, я связист в своем подразделении. Поэтому оружие — это больше как любовь, хобби. Во всем этом есть элемент игры», — делится старший инженер-программист группы по внедрению и использованию технических средств обучения ЦПП ГУ МВД России по городу Москве Маргарита Гринькова.

Да, турнир — это игра, причем работают не только на личный результат, но и на командный зачет. Тот случай, когда скорость принятия решения опережает рефлексы.

«Если мы где-то видели, что мы недостреливаем и нужно сделать, добрать очки, мы не производили выстрелы, мы сохраняли время. Даже так», — отмечает инструктор по профессиональной, служебной и физической подготовке 2-го СПП ГУ МВД России по городу Москве Олег Носырев.

Всех участников соревнований можно сравнить с профессиональными спортсменами. Поэтому упражнения с каждым этапом становились сложнее.

«В жизни всегда, если что-то происходит, тем более у сотрудников полиции, то есть мы работаем под давлением, мы работаем на адреналине, на высоком пульсе. Стараемся ввести сотрудников в то же состояние. Он должен быть после физической нагрузка, при этом еще не забыть, запомнить, какие мишени в каком порядке надо поразить, что, куда сделать, добежать», — поясняет вице-президент Федерации практической стрельбы России Станислав Вайнштейн.

Тех, кто показал лучшие результаты, глава столичного МВД наградил лично. Бороться за кубок московские полицейские теперь будут ежегодно.

«Это самое нужное профессиональное качество, которое может пригодиться. Чтобы безопасно организовывать в столице охрану общественного порядка», — сказал на награждении начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов.

Причем, за что сотрудники получили кубки и медали, генерал-лейтенант знает. Он сам один из первых прошел все галереи, выполнив все упражнения.

