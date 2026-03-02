Время любви: манулам Шу и Пепе устроили первое свидание в Ленинградском зоопарке

Эфирная новость 66 0

Эти дикие кошки редко размножаются в неволе.

Фото, видео: © РИА Новости/ Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Манулам Шу и Пепе устроили первое свидание в Ленинградском зоопарке

О том, что март действует не только на домашних котов, но и на диких манулов, доказали в Ленинградском зоопарке. Там устроили первое свидание Шу и Пепе. Они, наконец-то, встретились лицом к лицу. Волнительный момент запечатлели камеры.

Несмотря на все опасения, жених оказался очарован своей сибирской невестой.

Эти краснокнижные кошки крайне редко размножаются в неволе. И теперь главный вопрос: смогут ли они создать настоящую пару? Пепе появилась в зоопарке в конце января. Чтобы познакомиться с женихом, невесте пришлось преодолеть больше четырех тысяч километров — из Барнаула в Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слово «зажировка», которое активно употребляли сотрудники Московского зоопарка, рассказывая о подготовке к зиме манула Тимофея, официально вошло в метасловарь русского языка. Термин был зафиксирован на справочно-информационном портале «Грамота.ру».

Под «зажировкой» понимается процесс накопления животными жирового запаса перед наступлением холодов. Изначально это профессиональное выражение использовали ученые и работники зоопарка, объясняя посетителям особенности поведения их питомца. Благодаря популярности манула Тимофея слово стало появляться в публикациях СМИ и со временем распространилось в речи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

18:36
Пентагон: США готовы далеко зайти в операции против Ирана
18:30
Нестабильность на Ближнем Востоке: пожары и переносы рейсов — подробно в видео
18:26
Авиаперевозчики ОАЭ начали возобновлять рейсы
18:15
Цифровой психолог: может ли ИИ заменить заменить реальную психотерапию
18:14
«Не терпят суверенитета»: Косачев назвал причину атаки США на Иран
18:08
Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео