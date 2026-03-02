Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 30 0

Под Малым Каменным мостом появится новое пешеходное пространство

Пешеходный мост на Болотной набережной — новости

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В Москве приступили к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX

Сооружение появится под Малым Каменным мостом и соединит части набережной, разделенные улицей Серафимовича. Проект позволит сделать остров Балчуг одним из самых популярных мест для прогулок в Москве.

После открытия перехода путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 сократится почти вдвое. Кроме того, сформируется единый пешеходный маршрут, который объединит Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

При строительстве применяют редкую для города технологию ведения работ с воды. Для этого создана временная флотилия малых судов — буксиры ледокольного типа и баржи для размещения стройматериалов и техники. Буксиры будут колоть лед и перемещать баржи, а сами баржи задействуют непосредственно в процессе возведения перехода.

Часть работ выполнят с насыпи, которую оборудуют вдоль Водоотводного канала от Репинского сквера до ГЭС-2 и под Малым Каменным мостом. Это позволит сохранить движение транспорта по проезжей части. Небольшие ограничения возможны лишь во время доставки материалов.

Завершить строительство пешеходного моста планируется в четвертом квартале текущего года.

