Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

В Москве приступили к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Сооружение появится под Малым Каменным мостом и соединит части набережной, разделенные улицей Серафимовича. Проект позволит сделать остров Балчуг одним из самых популярных мест для прогулок в Москве.

После открытия перехода путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 сократится почти вдвое. Кроме того, сформируется единый пешеходный маршрут, который объединит Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

При строительстве применяют редкую для города технологию ведения работ с воды. Для этого создана временная флотилия малых судов — буксиры ледокольного типа и баржи для размещения стройматериалов и техники. Буксиры будут колоть лед и перемещать баржи, а сами баржи задействуют непосредственно в процессе возведения перехода.

Часть работ выполнят с насыпи, которую оборудуют вдоль Водоотводного канала от Репинского сквера до ГЭС-2 и под Малым Каменным мостом. Это позволит сохранить движение транспорта по проезжей части. Небольшие ограничения возможны лишь во время доставки материалов.

Завершить строительство пешеходного моста планируется в четвертом квартале текущего года.

