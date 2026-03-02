Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

Давид Андриясов
Ежегодно более 240 тысяч молодых москвичей сдают нормативы ГТО.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В столице подвели итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей. В 2025 году почти 60 тысяч учащихся получили золотые знаки отличия. Более 45 тысяч стали обладателями серебряных наград, еще свыше 30 тысяч — бронзовых. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Ежегодно испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходят более 240 тысяч юных москвичей. Сдача нормативов организована в Московском центре воспитательных практик, а также на базе более чем 330 школ и колледжей города.

Во время испытаний участники демонстрируют уровень общей физической подготовки: выполняют бег на разные дистанции, подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость и координацию. Перечень нормативов зависит от возраста и пола. Участие является добровольным и бесплатным.

Выпускники, успешно выполнившие нормативы и получившие знак отличия, могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы. Ряд университетов добавляет до 10 баллов к результатам ЕГЭ. Информация о необходимых нормативах и пунктах получения знаков размещена на официальном сайте ГТО в Москве.

С начала учебного года в школах и колледжах проходят фестивали комплекса. Классы соревнуются за звание лучших в своей параллели, а каждый ученик может установить личный рекорд.

В столице созданы условия для развития детского спорта: работает более 30 тысяч кружков и секций, которые посещают около 350 тысяч ребят. Самым популярным направлением остается футбол, также востребованы шахматы, тэг-регби и киберспорт.

11 марта комплексу ГТО исполнится 95 лет. После перерыва его возродили в 2014 году. С тех пор более 1,15 миллиона человек приняли участие в выполнении нормативов.

