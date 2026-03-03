Посольство РФ в Германии сообщило о блокировках счетов россиян немецкими банками

Андрей Черненко
Андрей Черненко 24 0

Основанием служит паспорт гражданина РФ.

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Soeder

Немецкие банки стали экстренно закрывать счета россиян, стремясь сделать это в превентивном порядке. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Германии.

Основанием для блокировки служит паспорт гражданина РФ. Согласно заявлению дипведомства, счета россиян блокируют или закрывают, если владельцы не могут быстро подтвердить действующий вид на жительство.

В посольстве рассказали о случаях, когда менеджеры банков намекают, что проблема заключается в самом российском паспорте владельца счета, но публично это не признается.

Ранее, как писал 5-tv.ru, канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался об экономике Германии. Еще в начале января 2026 года отмечалось критическое положение дел.

