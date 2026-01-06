Положение критическое: Мерц про экономику Германии

Канцлер Германии Мерц: положение немецкой экономики — критическое

Положение экономики Германии — критическое. Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«По словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие», — говорится в материале издания.

Поэтому политик предложил в 2026 году создать такие условия, чтобы экономика государства росла. Это позволит стране развиваться и формировать новые рабочие места.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Volkswagen закроет завод в немецком городе Дрезден впервые за 88 лет из-за финансовых проблем. К нехватке денежных средств привели низкие продажи в КНР, дефицит спроса в Европе и пошлины, введенные в США на импорт.

Сокращение расходов концерну необходимо, чтобы выделить инвестиции в размере 180 миллиардов долларов на обеспечение производства бензиновых двигателей с длительным сроком эксплуатации.

В октябре 2025 года у Volkswagen были зафиксированы рекордные убытки. Третий квартал компания завершила с показателями в минус более чем на миллиард евро.

