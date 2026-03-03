Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля этого года: что нужно знать

Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий в РФ с 1 апреля

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля. Это затронет более 4 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек», — отметил Мишустин.

Как уточнил премьер-министр, это, затронет в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии Он добавил, что выплаты увеличатся также для ветеранов Великой Отечественной войны, участников добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других категорий граждан.

Прежде пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах и порядке их получения. Большинство пенсионных выплат начисляются автоматически, но в некоторых случаях нужно обращаться в Социальный фонд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.