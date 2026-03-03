Есть можно, но осторожно: какие пять продуктов сильнее всего окрашивают эмаль зубов

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Не забывайте чистить зубы сразу после употребления, отбеливание обходится недешево!

Какие пять продуктов сильнее всего окрашивают эмаль зубов

Фото: 5-tv.ru

Стоматолог Хритова: Зубы сильно окрашивают ягоды, вино и шоколад

Яркие ягоды, пигментированные соусы, красное вино, шоколад, кофе и чай — это основные продукты и напитки, из-за которых зубная эмаль может изменить цвет. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала врач стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова.

По словам эксперта, все вышеперечисленное содержит стойкие пигменты, которые способны проникать в пористую структуру эмали и встраиваться в ее строение. Таким образом формируются прочные химические связи, которые проявятся изменением цвета зубов. А если употреблять эти продукты слишком часто, окрашивание приобретет стойких характер, и появится темный налет.

Как отметила стоматолог, совсем отказываться от любимых ягод, кофе и чая ради белоснежной улыбки необязательно. Избежать изменения цвета эмали поможет качественная гигиена полости рта, а также полоскание рта водой после приема красящих напитков и продуктов. Кроме того, врач посоветовала раз в полгода посещать своего специалиста, проверять состояние зубов и проводить профессиональную гигиену в клинике.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как связан кариес и проблемы со здоровьем внутренних органов. Как утверждают эксперты, санацию полости рта необходимо проходить регулярно и не затягивать, иначе одним больным зубом дело не закончится!

