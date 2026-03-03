Дмитриев рассказал о мощном послании президента ОАЭ

Андрей Черненко
Кадры опубликовал официальный медиаофис эмирата.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Дмитриев рассказал о мощном послании президента ОАЭ, речь идет о прогулке в ТЦ

Спецпредставитель президента России Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал видео, опубликованное в соцсети X, на котором лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall в Дубае. Дмитриев назвал это видео «сильным посланием» миру.

«Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании», — отметил Дмитриев.

Ранееспецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами с иронией прокомментировал слова 44-го президента США Барака Обамы о внеземных цивилизациях. Экс-глава Белого дома не сомневается в существовании инопланетян.

