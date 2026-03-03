Князь и жареные гвозди: какие прозвища носили легенды советского кино

Актера Андрея Миронова друзья называли прозвищем Дрюсик

Они были кумирами миллионов, их имена знала вся страна. Но в узком кругу коллег и друзей даже самых известных актеров называли не по фамилиям, а по забавным прозвищам — иногда ласковым, иногда ироничным, но всегда метким. В мире актерской богемы это был особый язык — свой, закрытый, понятный лишь посвященным.

В материале 5-tv.ru собрали самые яркие из них.

Благородные крови

Звезда фильма «Служебный роман» Олег Басилашвили, один из самых аристократичных актеров советского кино, полностью соответствовал своей внешности.

За благородные черты и стать коллеги прозвали его «Князем». Это прозвище настолько приклеилось к актеру, что многие даже не воспринимали его как шутку — скорее как констатацию факта.

Но для друзей он оставался просто «Басиком» — так тепло и по-домашнему звучало сокращение от его фамилии.

Голос за кадром

Народный артист СССР Ефим Копелян вошел в историю советского кино не только как блестящий актер, но и как человек с уникальным голосом. Именно он озвучивал легендарного Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны», оставаясь при этом за кадром.

Эта работа подарила ему шутливое прозвище «Закадрович» — обыгрывалось его отчество Захарович. Так и пошло: Ефим Захарович — Закадрович. Прозвище, которое точно отражало его уникальную роль в кинематографе.

Школьные годы

Заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий получил свои первые прозвища задолго до того, как стал легендой. В школе за модную импортную одежду одноклассники дразнили его «Американцем».

А за привычку сбегать с уроков, выбрасывая портфель в окно, чтобы потом спокойно выйти из класса, его называли «Высотой». Позже, в студенческие годы, за ним закрепилось имя «Васек» — настолько родное, что он даже упоминал его в своих стихах.

Великий и вечный

Звезда «Чародеев» Валентин Гафт, известный своим острым умом и блестящими эпиграммами, сам не раз становился объектом дружеских шуток. За глаза его уважительно называли «Великим Старцем» и «Вечным Гафтом».

Но самое остроумное прозвище придумал его друг Александр Филиппенко — «Аббревиатура». При этом, товарищ расшифровывал фамилию Графт как «Гениальный Автор Феноменальных Текстов». И действительно, он был не только великим актером, но и блестящим поэтом.

«Дрюсик», который не любил свое имя

Полюбившимся многим поколениям Остап Бендер — Андрей Миронов — для самых близких оставался просто «Дрюсиком». Это ласковое прозвище придумал его лучший друг Александр Ширвиндт.

Говорят, сам Миронов не был в восторге от такого обращения и позволял называть себя так только самым родным людям. Но для друзей он навсегда остался именно таким — добрым и немного домашним, несмотря на всенародную славу.

Ведьма с голубыми глазами

Мария Миронова, народная артистка СССР и мать Андрея Миронова, была актрисой с непростым характером. На сцене она блистала, а за кулисами коллеги побаивались ее резкости и прямоты.

За глаза актрису называли «Ведьмой с голубыми глазами». В этом прозвище смешались и восхищение ее красотой, и страх перед острым языком.

Жареные гвозди

Актеры Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков были одной из самых красивых и крепких актерских пар советского кино.

Их любовь и верность вызывали восхищение, а друзья придумали для них остроумное прозвище — «Жареные гвозди». Обыгрывая фамилии супругов, они создали образ чего-то прочного, надежного и вечного.

И действительно, пара прожила вместе 38 лет до самой смерти Жарикова в 2012 году.

Актерский фольклор

Прозвища в актерской среде рождались по разным причинам. Иногда поводом становилась внешность, иногда — характер, а иногда — просто дружеская ирония.

За каждым таким именем стояла своя история, свои отношения, свой кусочек жизни. Этот язык был понятен только своим — тем, кто жил на сцене и за кулисами, кто делил гримерки и съемочные площадки.

И сегодня по прозвищам поклонники могут понять, какими были их кумиры в реальной жизни.

