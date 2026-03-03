Ваня Дмитриенко выступит на «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026»

Организаторы наконец раскрыли имя артиста, который станет музыкальной кульминацией летнего уикенда.

Кто выступит в финале ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Музыкальная программа «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» продолжает пополняться громкими именами. В воскресенье, 19 июля, на сцену выйдет Ваня Дмитриенко — один из самых востребованных исполнителей новой волны российской поп-музыки. Его выступление станет главным музыкальным событием заключительного дня фестиваля.

Артист давно закрепился в числе лидеров чартов стриминговых платформ, а его гастрольные туры собирают полные залы по всей стране. Широкую популярность Дмитриенко принес хит «Венера-Юпитер», после которого последовали «Танцы под луной», «Цветаева», «Навсегда» и «Силуэт» — дуэт с актрисой Анной Пересильд, получивший заметный резонанс в медиапространстве. Композиции певца регулярно оказываются в топах музыкальных сервисов и звучат в эфире радиостанций.

Ранее организаторы сообщили, что в лайнапе также заявлена группа «Комната Культура». Коллектив, появившийся в 2023 году, за короткое время сумел привлечь широкую аудиторию и войти в число самых прослушиваемых молодых проектов. Их концерты отличает живая энергетика и искренность, что органично сочетается с атмосферой фестиваля.

текстВаня Дмитриенко выступит на ГАРАЖ ФЕСТ. пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Помимо концертной программы гостей ждет насыщенная авто- и развлекательная часть. Проект «Автокультура» представит экспозицию редких и классических автомобилей, дефиле ретромашин и зрелищные заезды мощных драгстеров и прототипов. Посетители смогут побывать на экскурсиях в гоночных боксах, посетить лекторий с участием экспертов, заглянуть в тематические зоны партнеров, отдохнуть на фудкорте с разнообразной кухней и сделать яркие снимки в фотозонах. Для семей с детьми будет организовано отдельное пространство для комфортного отдыха.

Спортивная часть фестиваля включит марафон «1000 километров Игора Драйв», который пройдет впервые, четвертый этап открытого чемпионата RDS OPEN и Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент».

«ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» состоится 18 и 19 июля. Билеты уже доступны на официальном сайте. Дети до шести лет включительно смогут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослых.

