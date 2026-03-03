Смерть по соседству: пять российских серийных маньяков, выпущенных на свободу

Когда говорят «маньяк», в голове возникает образ запертого в клетке чудовища, которое никогда больше не увидит белого света. Кажется, что за такие преступления должны сажать навсегда.

Однако бывает и так, что особо опасные преступники, отсидев положенное по старым законам, возвращаются в обычную жизнь. Они селятся в тех же городах, где убивали, ходят по тем же улицам, а иногда даже устраиваются на работу и дают интервью телевидению.

Кто же эти люди, которых выпустили на свободу? Они убивали, насиловали, пытали и даже ели людей. Рассказываем о пяти российских маньяках, которые живут среди нас.

Скопинский маньяк: три года и семь месяцев ада

Виктор Мохов стал известен на всю страну не числом жертв, а чудовищной жестокостью своего преступления.

В сентябре 2000 года 50-летний житель города Скопина в Рязанской области похитил двух девушек — 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину.

Мохов заманил их в машину, привез в свой дом и спустил в специально оборудованный подвал. Три года и семь месяцев девушки провели в бетонном бункере площадью шесть квадратных метров, почти не видя солнечного света.

Мохов регулярно их насиловал. Самохина трижды беременела — двоих детей родила в заточении, они попали в детдом.

Освободили пленниц только в мае 2004 года, когда они смогли передать записку со своими координатами девушке, которая снимала у Мохова комнату.

В августе 2005 года суд приговорил Мохова к 16 годам и десяти месяцам колонии строгого режима. 3 марта 2021 года он вышел на свободу. Первым делом маньяк отправился в Москву, где снялся в телешоу и получил за это деньги.

После освобождения Мохов снова попал в криминальные сводки. В августе 2022 года в его доме произошло убийство — местный житель погиб во время ссоры. Самого Мохова обвинили в укрывательстве преступления, но в августе 2024 года суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» из-за истечения сроков давности.

Электрик из Екатеринбурга: убивал током и вышел из психушки

Егор Хабаров родился в благополучной семье, окончил Уральский государственный технический университет, работал на ТЭЦ. Увлекался физикой и электротехникой, но из-за замкнутости и комплексов (невысокий рост, раннее облысение) испытывал трудности в общении.

В середине 2000-х у Хабарова проявились признаки психического расстройства. В 2004 году его арестовали за изготовление самодельных бомб, но экспертиза признала его невменяемым — отправили в психбольницу, откуда через несколько месяцев выпустили.

В 2008 году Хабаров собрал банду и начал убивать. Жертв выбирал среди тех, кто давал объявления о продаже компьютерных запчастей.

Первым погиб 27-летний мастер по ремонту Владислав Порфирьев. Хабаров с подельником заманили его в гараж, связали и убили с помощью самодельного генератора — ударили током.

Через полгода та же участь постигла 23-летнего студента Антона. Его тоже заманили в гараж, обвязали проводами и убили током. Тела вывозили за город, обкладывали шинами и сжигали.

Хабарова задержали в мае 2009 года. На допросах он признался, что испытывал эйфорию от гибели жертв. Всего его подозревали минимум в семи убийствах, но доказали только два.

В 2010 году суд снова признал Хабарова невменяемым и отправил в психиатрическую больницу в Волгограде. Через два года его вернули в Екатеринбург.

Неизвестно, когда именно Хабаров вышел на свободу. В 2023 году СМИ писали, что 41-летний маньяк устроился охранником в торговый центр в Екатеринбурге. Его узнал бывший полицейский, и Хабарова уволили. Где он сейчас — информации нет.

Воронежский Чикатило: 60 жертв и 15 лет тюрьмы

Владимир Ретунский орудовал с 1990 по 1996 год в Воронежской и Волгоградской областях. Жертвами маньяка становились девушки от 14 до 23 лет. Следствие доказало восемь убийств, но сам Ретунский на допросах утверждал, что на его счету около 60 жертв.

Выйти на маньяка помог щенок ротвейлера. Одной из жертв Ретунский подарил собаку, которая позже оказалась у его пасынка. Это позволило следователям выйти на след преступника.

Ретунскому грозила смертная казнь, но к моменту вынесения приговора в 1999 году в России действовал мораторий на высшую меру. Верховный суд приговорил маньяка к 15 годам лишения свободы.

В 2012 году Ретунский вышел на свободу досрочно и вернулся в родное Поворино. Жители города его боятся и ненавидят.

Родители убитых девушек к тому времени уже умерли, не выдержав горя. Сам Ретунский жалуется, что ему кидают камни в окна, а на работу никто не берет. Живет в разваливающемся доме родителей.

Пермский людоед: умер своей смертью

Михаил Малышев получил прозвище «пермский людоед» за серию зверских убийств и факты каннибализма в конце 1990-х годов. В 1997 году его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Осенью 2022 года Малышев вышел на свободу, полностью отбыв срок. Он вернулся в родную квартиру в пермском микрорайоне Закамск, чем вызвал серьезную тревогу у соседей. Они безуспешно пытались добиться его выселения.

Последние годы жизни бывший заключенный провел в одиночестве, проживая с пожилой матерью. Из-за репутации долго не мог найти работу, но в итоге устроился в приют для бездомных животных. Строил будки, убирал вольеры, готовил еду для собак.

Однако 19 декабря 2025 года 60-летний Малышев пришел на прием к врачу в местную поликлинику. Внезапно ему стало плохо. Несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось — смерть наступила по естественным причинам.

Ростовский «лифтер»: убивал в подъездах и мог вступить в ряды ВСУ

Владимир Криштопа, которого прозвали «лифтером», орудовал в Ростове-на-Дону летом 1995 года. Его жертвами становились женщины, на которых он нападал в подъездах.

Криштопа, будучи пьяным, 17 июня 1995 года выследил 22-летнюю девушку, зашел за ней в лифт, а когда та выходила, нанес удар по голове. Он изнасиловал жертву и несколько раз ударил кулаком по голове. От черепно-мозговой травмы девушка скончалась на месте.

Через месяц, 21 июля, он повторил преступление. 29-летняя женщина также была изнасилована и забита до полусмерти. Поскольку она не умирала, маньяк задушил ее рукавом собственной куртки.

На память он забрал у жертвы аудиоплеер, который впоследствии подарил приятелю — эта улика стала ключевой при задержании.

Третьей жертве повезло — на крик вышел сосед, спугнувший насильника. Местные подростки проследили, в какую квартиру забежал преступник, и вызвали милицию.

В 1996 году суд приговорил Криштопу к расстрелу, но из-за моратория на смертную казнь заменил приговор на 25 лет лишения свободы.

В 2020 году Криштопа вышел на свободу. Сейчас его местоположение неизвестно. Однако по некоторым данным он мог уехать в родной для него Киев и вступить в ряды ВСУ.

Те, кого уже нет

Некоторых знаменитых маньяков успели казнить до введения моратория на смертную казнь. Самый известный — Андрей Чикатило, который с 1978 по 1990 год убил 52 человека. Его расстреляли в 1994 году.

Сергей Головкин по прозвищу «Фишер» убил 11 мальчиков-подростков в Подмосковье. Его расстреляли в 1996 году — он стал одним из последних преступников в России, к которым применили смертную казнь.

Ангарский маньяк Михаил Попков, бывший милиционер, убивший более 80 женщин, отбывает пожизненное в «Черном дельфине» и выйти не сможет. Он получил срок уже после отмены смертной казни.

