«Хочу троих детей»: Прохор Шаляпин всерьез задумался о продолжении рода

Прохор Шаляпин всерьез задумался о продолжении рода и хочет троих детей

Шоумен Прохор Шаляпин всерьез задумался о том, чтобы стать отцом. Причем замахнулся сразу на серьезную ответственность — артист мечтает о троих детях. Об этом он рассказал в беседе с Магомедом Исмаиловым.

«Появилась возможность уже иметь детей, потому что это ответственность. Это нужно их содержать. Вот сейчас у меня есть имущество, которого не было. Было очень трудно мечтать… Я хочу троих: мальчика и двух девочек», — поделился Шаляпин.

Он признался, что хотел бы отдать своих детей в спорт, однако против их воли никогда не пойдет.

«Ребенок сам должен выбрать, куда идти. Главное, чтобы ребенок к чему-то стремился, потому что сейчас такая тенденция, что молодежь уже ничего не хочет», — добавил шоумен.

Личная жизнь Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин не раз связывал себя узами брака и в целом известен бурной личной жизнью — сам артист неоднократно говорил, что романов у него было очень много.

По словам певца, впервые он женился в 18 лет — его избранница была значительно старше. Кто именно стала первой супругой, Шаляпин не раскрывает до сих пор, а сам союз, как утверждается, просуществовал недолго.

В 2011 году у артиста были отношения с моделью и актрисой Аделиной Шариповой. Пара, по сообщениям, обсуждала серьезные планы и тему ребенка, однако спустя время они расстались.

С 2013 года личная жизнь артиста стала особенно обсуждаемой. Он вступил в брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной — этот союз активно освещался в СМИ и вызвал широкий общественный резонанс. После этого последовал роман с моделью Анной Калашниковой, который также сопровождался громкими заявлениями и вниманием прессы.

Позже певцу приписывали отношения с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна, а затем — брак с канадской миллионершей. Кроме того, зрителям запомнился и его «экранный» союз с кондитером Ольгой Вашуриной, ставший частью телевизионного проекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.