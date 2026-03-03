Космическое свидание: россияне увидят редкий «Поцелуй Венеры» в начале марта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Небесные светила устроят необычный перформанс в честь празднования Международного женского дня.

Когда на небе можно будет увидеть «Поцелуй Венеры»

Фото: 5-tv.ru

Россияне увидят редкий «Поцелуй Венеры» в марте

В начале марта жители России смогут стать свидетелями редкого астрономического события, получившего название «Поцелуй Венеры». Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на астронома и популяризатора науки Александра Киселева.

По словам эксперта, данное явление представляет собой специфическое сближение небесных тел, когда Венера, Сатурн и Нептун визуально выстраиваются в одну линию. Наилучшие условия для наблюдения за этим импровизированным «парадом трех планет» сложатся 7 и 8 марта, однако ключевым фактором успеха станет отсутствие облачности и ясная погода.

Киселев пояснил, что хотя различные конфигурации планет на небе возникают систематически, именно такое сочетание объектов является исключительным. Редкость события обусловлена разницей в орбитальных циклах: если Венера совершает оборот вокруг Солнца за 225 суток, то Сатурну требуется почти 30 лет, а далекому Нептуну — 165 лет.

По этой причине увидеть подобную встречу планет можно не чаще одного или двух раз в течение десятилетия. Астроном подчеркнул, что для человеческого глаза это создаст впечатляющий эффект максимального сближения ярких точек на ночном небосводе.

Космическое свидание: россияне увидят редкий «Поцелуй Венеры» в начале марта
